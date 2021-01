Handball-Rekordmeister THW Kiel bis März ohne Dahmke Stand: 19.01.2021 14:49 Uhr Der deutsche Handball-Meister THW Kiel muss nach der WM-Pause erst einmal ohne seinen Linksaußen Rune Dahmke auskommen. Wie die Schleswig-Holsteiner mitteilten, wurde der 27-Jährige am Dienstag nach einem Riss des Innenmeniskus am rechten Knie operiert.

"Der Eingriff ist gut verlaufen", sagte THW-Mannschaftsarzt Frank Pries. "Es ist davon auszugehen, dass Rune bei normalem Heilungsgeschehen ab März wieder für den THW Kiel spielen kann."

Dahmke hatte lediglich im vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Ägypten gestanden. Seine Kieler Teamkollegen Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold hatten ihre Teilnahme Corona-bedingt aus familiären Gründen abgesagt.

Das erste Pflichtspiel nach der WM steht für den THW Kiel am 4. Februar mit der Champions-League-Partie gegen Motor Saporoschje aus der Ukraine an. Zwei Tage später ist dann in der Bundesliga der SC DHfK Leipzig zu Gast in Kiel.

