Handball: Flensburg-Handewitt schlägt Stuttgart im Topspiel Stand: 22.11.2020 15:28 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga am Spitzenduo dran. Der Vizemeister gewann das Topspiel des neunten Spieltages gegen den TVB Stuttgart mit 34:30 (17:18) und schob sich an den Schwaben vorbei auf Rang drei.

Am Sonnabend war Rekordmeister THW Kiel mit einem 41:26-Kantersieg gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg an die Tabellenspitze gestürmt. Der Titelverteidiger führt das Klassement mit 14:2 Zählern vor den punktgleichen Rhein-Neckar Löwen an. Die Mannheimer waren am Wochenende nicht im Einsatz. Flensburg hat 12:2 Zähler auf dem Konto.

Stuttgart auf Augenhöhe

Flensburg und Stuttgart lieferten sich am Sonntag über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Schon nach wenigen Minuten feierte Johannes Golla sein Comeback bei den Norddeutschen. Drei Monate nach seinem Mittelfußbruch kam der 23-jährige Kreisläufer zum Einsatz, weil Positionskollege Simon Hald sich zuvor am Fuß verletzt hatte. Eigentlich wollte SG-Coach Maik Machulla den Nationalspieler noch länger schonen. Die Schwaben mussten dagegen auf Nationalkeeper Johannes Bitter verzichten, für den nach seiner Corona-Infektion noch kein negatives Testergebnis vorlag.

Die Gäste aus dem Süden verlangten der SG alles ab und bestimmten lange Zeit die Partie. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe Flensburg erstmals in Führung ging. Mit vier Treffern nacheinander verwandelte die Machulla-Sieben einen 20:21-Rückstand schließlich in eine Drei-Tore-Führung und gelangte so auf die Siegerstraße. Die SG baute ihre Heimserie auf 41 Siege nacheinander aus.

SG Flensburg-Handewitt - TVB Stuttgart 34:30 (17:18) Tore Flensburg: Gottfridsson (8), Röd (8), Steinhauser (6/3), Johannessen (4), Larsen (3), Jöndal (2), Sikosek Pelko (2), Hald (1)

Stuttgart: V. Kristjansson (11/4), Lönn (6), Weiß (4), Wieling (4), M. Häfner (3), Peshevski (1), Zieker (1)

Strafminuten: 4 / 4

Gottfridsson angeschlagen, aber überragend

Beste Torschützen bei den Norddeutschen waren der überragende Spielmacher Jim Gottfridsson und Magnus Röd mit je acht Treffern. Für die Stuttgarter traf Viggo Kristjansson elf Mal. Gottfridsson hatte es nach einem im Champions-League-Spiel gegen Meschkow Brest erlittenen Pferdekuss überraschend doch noch ins Team geschafft. Am Mittwoch tritt die SG in der Königsklasse bereits zum Rückspiel beim HC Brest in der Republik Belarus an.

