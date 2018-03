Stand: 24.03.2018 14:29 Uhr

Flensburg: Termindruck und Wiedersehensfreude von Jan Kirschner, NDR.de

Die Spieler der SG Flensburg-Handewitt hätten sich am liebsten in der Kabine und im Mannschaftsbus verkrochen. Doch die Uhr tickte, der Zeitplan kannte nach der klaren 23:29-Niederlage in Magdeburg keine Gnade. Bereits am Donnerstagabend mussten die Nordlichter nach Berlin, um von dort aus nach Kopenhagen zu fliegen. Denn bereits heute um 18 Uhr folgt die nächste Aufgabe: das Achtelfinale-Hinspiel in der Champions League. Es geht gegen den schwedischen Meister IFK Kristianstad.

Pensum wie bei einer Weltmeisterschaft

"Wir müssen die Müdigkeit und die Enttäuschung rauskriegen, um möglichst schnell physisch und mental wieder voll auf der Höhe zu sein“, forderte SG-Trainer Maik Machulla: "Es ist nicht optimal, aber meine Mannschaft kennt diesen Rhythmus von Europa- oder Weltmeisterschaften, wo auch alle zwei Tage gespielt wird." Nur hat bei Großturnieren jedes Team ein solch extremes Pensum. Kristianstad hingegen spielte zuletzt am vergangenen Sonntag und hatte seitdem ausgiebig Zeit, sich auf den Bundesligisten vorzubereiten. "Ob das fair ist, sei mal dahingestellt", warf SG-Linkshänder Holger Glandorf ein.

Glandorf und Machulla treffen auf Ex-Coach Lindgren

Zumindest sind er und seine Teamkollegen auf bekannten Pfaden unterwegs. Alljährlich im Sommer halten die Flensburger in Südschweden ihr Trainingslager ab, residieren gewöhnlich in Kristianstad und kennen die dortige Arena praktisch aus dem Effeff. Es ist ein großes Wiedersehen garantiert, zumal gleich fünf Schweden das SG-Trikot tragen - drei von ihnen, nämlich Mattias Andersson, Jim Gottfridsson (beide Ystad) und Simon Jeppsson (Lund) stammen sogar aus dem südlichsten Teil des Landes. Und dann gibt es da noch Ola Lindgren. Er war acht Jahre lang schwedischer Nationalcoach und sogar elf Jahre als Spieler und Trainer bei der HSG Nordhorn - gemeinsam mit Machulla und Glandorf. Seit 2012 fungiert Lindgren als Trainer von IFK Kristianstad, feierte zuletzt drei Mal die schwedische Meisterschaft.

Erstes Duell in einem Pflichtspiel

Während der 60 Minuten werden alle Freundschaften ruhen, dann dominiert der sportliche Ehrgeiz im ungewohnten Wettstreit. Beide Clubs standen sich noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber, sondern nur in einigen Tests. Zuletzt, im Juli, siegte die SG mit 26:21. "Wir wissen, was wir zu leisten im Stande sind", so Machulla: "Wir wollen ins Viertelfinale". Seine Mannschaft ist sicherlich favorisiert, denn Kristianstad besitzt kein internationales Renommee und steht erstmals im Achtelfinale der Königsklasse. "In den letzten beiden Jahren waren wir nur dabei, um zu lernen und zu schnuppern, jetzt glauben wir an unsere Chance", betonte allerdings der Isländer Olafur Gudmundsson, der in der Serie 2014/15 für Hannover-Burgdorf auf Torejagd ging. Personell können die Flensburger aus dem Vollen schöpfen. Auch der etwas angeschlagene Kentin Mahé und Magnus Röd (Außenbandriss) sind an Bord.

