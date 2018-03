Stand: 04.03.2018 21:16 Uhr

Flensburg siegt souverän - Jetzt gegen Kristianstad von Matthias Heidrich, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Hauptrunde der Handball-Champions-League als Dritter der Gruppe B abgeschlossen. Die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Schleswig-Holsteiner feierten am Sonntag im 14. und letzten Vorrundenspiel beim Gruppenletzten Aalborg Handball einen 31:24 (15:11)-Auswärtserfolg. Beste Werfer war mit sechs Toren Holger Glandorf. Rang zwei war durch den Sieg des ungarischen Meisters Veszprém am Sonnabend gegen Celje bereits vor dem Spiel nicht mehr erreichbar gewesen. "Der Schlüssel zu unserem souveränen Erfolg war die kompakte Abwehr mit einem starken Kevin Möller dahinter. Den dritten Platz in dieser starken Staffel bewerten wir als schönen Erfolg", sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

Im Achtelfinale gegen den schwedischen Meister

In der Runde der letzten 16 muss der Tabellenvierte der Bundesliga am 24. oder 25. März beim schwedischen Meister IFK Kristianstad antreten, der in der Gruppe A Rang sechs belegte. Am 28. oder 29. März steht dann das Rückspiel in Flensburg an. In der Liga geht es für die Mannschaft von Trainer Maik Machulla bereits am kommenden Donnerstag (19 Uhr) mit dem Nachholspiel in eigener Halle gegen Wetzlar weiter.

Torwart Möller der Mann des Spiels

Aalborg - Flensburg 24:31 (11:15) Tore Aalborg HB: Ellebaek 6, Larsen 6, Barthold 3/1, Saugstrup 3, Hald 2, Wiesmach 2, Hessellund 1, Holst Jensen 1

SG Flensburg-Handewitt: Glandorf 6, Lauge Schmidt 5, H. Toft Hansen 5, Wanne 5/1, Mogensen 3, Svan 3, Gottfridsson 2, Möller 1, Steinhauser 1

Zuschauer: 4.327

Nach einer schnellen 4:1-Führung (4.) für die Flensburger nahmen die Gastgeber eine Auszeit, sammelten sich und boten dem Favoriten aus Schleswig-Holstein dann ein Spiel auf Augenhöhe. Nach 13 Minuten führte der dänische Meister gar mit 6:5. Machulla nahm ebenfalls eine Auszeit und brachte sein Team wieder in die Spur. Mit einem ganz starken Kevin Möller im Tor (neun Paraden in Hälfte eins) zogen die Flensburger bis zur Pause auf 15:11 davon.

Nach dem Seitenwechsel leistete sich die SG keine Schwächephase mehr. Souverän hielten die Flensburger den dänischen Meister in Schach. Möller agierte weiter in Gala-Form und belohnte sich in der 23. Minute mit einem Treffer ins verwaiste Tor der Gastgeber zur 28:20-Führung für die Norddeutschen. Am Ende hatte der SG-Keeper nicht nur ein Tor in der Statistik stehen, sondern auch 17 Paraden.

Röd verletzt ins Krankenhaus

Als Wermutstropfen könnte sich für die Flensburger die Verletzung von Magnus Röd erweisen. Der Norweger musste nach 25 Minuten mit dem Verdacht auf eine schwere Sprunggelenkverletzung vom Feld. Wie die SG mitteilte, wurde der Rückraumspieler noch während der Partie zurück nach Flensburg ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht.

