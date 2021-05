Handball: Final Four in Hamburg vor Hallen-Publikum Stand: 21.05.2021 14:34 Uhr Das Final Four um den DHB-Pokal findet am 3./4. Juni in Hamburg vor Publikum statt, mindestens 1.000 Zuschauer und Zuschauerinnen sind erlaubt. Auch die HSV-Handballer hoffen auf eine Fan-Rückkehr.

Wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag mitteilte, sollen bei der Endrunde in der Barclaycard Arena im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts - abhängig vom Infektionsgeschehen - sogar bis zu 2.000 Zuschauern möglich sein. Die Entscheidung trafen die zuständigen Hamburger Behörden nach intensiver Abstimmung mit der HBL.

Finale live im Ersten

In der Hansestadt trifft Cupverteidiger THW Kiel auf den TBV Lemgo Lippe, das zweite Halbfinale bestreiten die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf. Das Endspiel wird am 4. Juni (17.30 Uhr) live im Ersten übertragen. Das Finalturnier musste im Vorjahr wegen der Corona-Krise abgesagt werden und wird nun nachgeholt. Details zum Ticketverkauf sollen frühestens am Dienstag bekanntgegeben werden.

"Ich wünsche mir sehr, dass das Hamburger Modellprojekt Signalwirkung haben wird, sodass Zuschauerinnen und Zuschauer zeitnah an anderen Standorten und für andere Sportarten und Kulturevents zugelassen werden können", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Weitere Informationen DHB-Pokal: Final Four in Hamburg am 3. und 4. Juni Damit findet das Turnier, das ursprünglich im April vergangenen Jahres ausgetragen werden sollte, erstmals nicht an einem Wochenende statt. mehr

Auch HSV-Handballer hoffen auf Fan-Rückkehr

Auch die Zweitliga-Handballer des HSV dürfen auf eine Fan-Rückkehr hoffen. Die Hanseaten, die mit einer verfrühten Pressemitteilung über entsprechende Pläne bei der Hamburger Innenbehörde für Verärgerung gesorgt hatten, wollen ihr Heimspiel am kommenden Freitag gegen den ThSV Eisenach vor 1.000 Zuschauern austragen.

Sollte sich das Modellprojekt mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen bewähren, könnten im darauffolgenden Heimspiel gegen den ASV Hamm/Westfalen sogar 2.000 Fans in die Halle.

Aerosol-Verteilung wird gemessen

Das Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer einen negativen Corona-Test vorweisen, eine Maske tragen und in Hamburg gemeldet sein müssen. Je nach Inzidenzwert und Verlauf der Veranstaltung behält sich die Behörde allerdings auch vor, das Modellprojekt wieder abzubrechen. Wissenschaftlich begleitet wird es vom Fraunhofer-Institut, das unter anderem die Aerosol-Verteilung in der Arena misst - mit modifizierten Schaufensterpuppen.

AUDIO: Modellprojekt mit Zuschauern beim Handball (1 Min) Modellprojekt mit Zuschauern beim Handball (1 Min)

200 Fans bei den Towers erlaubt

Die Basketballer der Hamburg Towers haben bereits grünes Licht von der Innenbehörde erhalten: Für das dritte Spiel der Viertelfinal-Play-off-Serie ("Best of Five") am Pfingstmontag gegen Alba Berlin sind in der Halle im Wilhelmsburger Inselpark 200 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Einen freien Verkauf der Tickets wird es nicht geben, bewerben dürfen sich lediglich Dauerkartenbesitzer mit Erstwohnsitz in Hamburg. Zudem sind PCR-Tests, Masken und "Luca-App" verpflichtend.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr 30 Min Aufstieg und Fall des HSV Handball Von der Champions League in die Vierte Liga und zurück: "Toto" Jansen, "Jogi" Bitter und Martin Schwalb erinnern sich an die besten und traurigsten Momente. 30 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.05.2021 | 07:00 Uhr