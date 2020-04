Stand: 24.04.2020 15:13 Uhr

Handball-Champions-League: THW Kiel im Final Four

Der THW Kiel darf Ende Dezember um den Titel in der Handball-Champions-League 2019/2020 spielen. Die Schleswig-Holsteiner, seit dem Saison-Abbruch in der Bundesliga auch neuer deutscher Meister, zählen zu den vier gesetzten Teams für das Turnier, das am 28. und 29. Dezember in Köln ausgetragen werden soll. Das Final Four, das ursprünglich für den 30/31. Mai angesetzt gewesen war, wurde wegen der Corona-Krise auf das Jahresende verschoben.

Flensburg schaut in die Röhre

Wie das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation (EHF) am Freitag bekanntgab, wird der laufende Wettbewerb nicht mit der K.o.-Phase fortgesetzt.

Videos Handball: "Augenmerk auf die neue Saison richten" Sportclub Die Handball-Bundesliga ist abgebrochen, Kiel ist Meister. Wie geht es nun weiter? Fragen an SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke und sein Kieler Pendant Viktor Szilagyi. Video (08:53 min)

Achtel- und Viertefinalspiele sind abgesagt, zur Ermittlung der vier Halbfinal-Teilnehmer wurden stattdessen die sportlichen Ergebnisse der Gruppenphase herangezogen. Entsprechend qualifiziert sind die jeweiligen zwei Gruppenbesten der Vorrunde. Aus Gruppe A sind das der FC Barcelona und Paris SG Handball, aus Gruppe B der THW Kiel und KC Veszprém. Mit den "Zebras" steht erstmals seit der Saison 2015/2016 wieder eine deutsche Mannschaft im Final Four. "Unsere Mannschaft hat eine herausragende Vorrunde gespielt und sich mit dem Gruppensieg nach 14 Spieltagen die Teilnahme verdient", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Die SG Flensburg-Handewitt guckt also in die Röhre - der Kieler Landesrivale hatte die Vorrunde in seiner Gruppe nur als Fünfter abgeschlossen und hätte im Achtelfinale gegen Montpellier antreten müssen. Die Partien waren für den 3. und 6. Juni angesetzt.

Darf Sagosen im Final Four für Kiel spielen?

Kurios: Der norwegische Topstar Sander Sagosen, der zur Saison 2020/2021 - also im Sommer - nach Kiel wechselt, steht derzeit noch bei Paris SG unter Vertrag. Mit den Franzosen bestritt er die Vorrunde und würde dann das Finalturnier des gleichen Wettbewerbs in der gleichen Saison mit seinem neuem Club bestreiten. Da bislang noch nie eine Champions League erst ein halbes Jahr nach dem regulären Saisonschluss beendet wurde, muss die EHF noch eine Antwort dafür finden, ob Profis in einem solchen Fall spielberechtigt sind.

