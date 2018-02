Stand: 09.02.2018 15:41 Uhr

Flensburg liegt auf Kurs und empfängt Kielce

Die SG Flensburg-Handewitt befindet sich in der Handball-Champions-League auf einem guten Kurs. Mit einem Sieg am Sonntag (19 Uhr) gegen Vive Kielce würden die Schleswig-Holsteiner in der Staffel B mindestens Rang vier absichern und hätten dann angesichts eines Vorsprungs von drei Zählern auf die Verfolger aus Veszprém und Kiel sogar beste Möglichkeiten, sich den zweiten Platz hinter Paris zu sichern.

Andersson wieder in Topform?

Für einen Sieg gegen den polnischen Meister, immerhin der Champions von 2016, wird die SG eine starke Abwehr und eine sehr gute Torhüter-Leistung brauchen. So wie am Donnerstag beim 29:20-Erfolg gegen den HC Erlangen, als Mattias Andersson mit 21 Paraden zum Mann des Abends avancierte. "Es war schön für mich als Torwart, mit einem solchen Spiel zu starten", sagte der 39 Jahre alte Schlussmann. "Aber das ist abgehakt, jetzt kommt Kielce."

Denkwürdige Duelle mit Kielce

Oft standen sich die Flensburger und Kielce noch nicht gegenüber. Aber wenn, ging es eng zu. Im vergangenen Oktober holte der Bundesligist in Kielce binnen 13 Minuten sechs Tore auf und rettete noch ein 25:25-Remis. Für Verwunderung bei den Gästen hatte damals die Ansetzung gesorgt. Erst wenige Tage zuvor war die Anwurfzeit um vier Stunden vorverlegt wurden, um einem Fußball-Länderspiel aus dem Weg zu gehen.

Auch den 27. April 2016 hat man im hohen Norden nicht vergessen: Damals stand die SG kurz vor dem Einzug ins Final Four. Ihr fehlte unter dem Strich nur ein einziger Treffer. Die Empörung der Flensburger war groß, als die Schiedsrichter ihnen im Viertelfinal-Rückspiel in Kielce unmittelbar vor dem Schlusspfiff einen klaren Siebenmeter verweigerten. "Für uns war die Niederlage damals sehr ärgerlich, während Kielce ein paar Wochen später sogar die Champions League gewann", erinnert sich SG-Coach Maik Machulla.

Heinl fällt nach Augen-OP aus

Jetzt möchten sich die Flensburger revanchieren und endlich ein Erfolgserlebnis gegen den polnischen Meister erreichen. "Bislang hat unsere Mannschaft in der Champions League einen guten Eindruck hinterlassen", sagt SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Wir liegen immerhin auf Platz zwei, den wir aus eigener Kraft verteidigen können." Kreisläufer Jacob Heinl (Augen-Operation) fällt definitiv aus. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen des Halblinken Simon Jeppsson (Halsentzündung) und des Rechtsaußen Lasse Svan, der in Erlangen nach einem Foul mit dem Fuß umknickte.

