Stand: 01.09.2020 19:54 Uhr

Handball-Bundesliga startet am 1. Oktober

Es bleibt beim bisher angepeilten Termin, ein verspäteter Saisonstart ist vom Tisch: Die neue Saison der Handball-Bundesliga (HBL) soll am 1. Oktober beginnen. Darauf haben sich die 20 Erstligisten am Dienstag in einer Telefonkonferenz geeinigt. Die Verantwortlichen wollten nach den neuesten Entscheidungen der Politik noch mal ein Meinungsbild einholen, nachdem es zuletzt auch Stimmen gegeben hatte, die Spielzeit 2020/21 erst am 1. Januar zu starten. "Wir sind bei unserem Beschluss geblieben, wohlwissend, dass es nicht ganz unproblematisch sein wird, aber aus unserer Sicht gibt es keine Alternative", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker im Gespräch mit dem NDR Hörfunk. Vor dem Bundesligastart steigt am 26. September der Supercup in Düsseldorf zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Die Frauen-Bundesliga beginnt bereits am 5. September.

Schwenker: "1. Oktober ist alternativlos" NDR 2 - 01.09.2020 18:52 Uhr Autor/in: Koos, Thomas Nach der Telefonkonferenz der Handball-Bundesligisten hat sich Liga-Präsident Uwe Schwenker im Interview mit dem NDR Hörfunk zu den Beschlüssen geäußert.







Hygienetest und Finanzspritze

Das von der Handball-Bundesliga ausgearbeitete Spiel- und Hygienekonzept liegt den Clubs inzwischen vor. Darüber wird in den nächsten Tagen abgestimmt. Das Konzept wurde gemeinsam mit der Basketball-Bundesliga (BBL) entwickelt. Spieler, Betreuer und Schiedsrichter werden dabei regelmäßig und umfassend auf Covid-19 getestet. Immerhin sind die Clubs seit Dienstag berechtigt, weitere staatliche Hilfen zu beantragen. Diese Hilfe stammt aus einem Fonds in Höhe von 200 Millionen Euro, den die Bundesregierung unter anderem auch für den Profi-Handball geschnürt hat. Die Höchstsumme für einen betroffenen Verein beträgt 800.000 Euro.

Die geplanten Saisonstarts der Bundesligen Liga Start Fußball-Bundesliga Frauen 04.09.2020 Handball-Bundesliga Frauen 05.09.2020 Fußball-Bundesliga Männer 18.09.2020 Handball-Bundesliga Männer 01.10.2020 Basketball-Bundesliga Männer 06.11.2020 Deutsche Eishockey Liga 13.11.2020

