Stand: 03.09.2020 10:00 Uhr

Handball-Bundesliga: Kiel - Flensburg am 18. Oktober

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel startet am Sonntag, den 4. Oktober, mit einem Heimspiel gegen HC Erlangen in die neue Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Handball-Bundesliga (HBL) am Donnerstag veröffentlichte. Die Partie in der Kieler Arena beginnt um 13.30 Uhr. Aus Nordsicht eröffnet die TSV Hannover-Burgdorf die Spielzeit. Die "Recken" empfangen bereits am 1. Oktober (19 Uhr) GWD Minden. Die HSG Nordhorn-Lingen spielt am 3. Oktober (20.30 Uhr) gegen die Füchse Berlin, Vizemeister SG Flensburg-Handewitt gastiert am 4. Oktober (16 Uhr) bei der HSG Wetzlar.

Schleswig-Holstein-Derby live im NDR Fernsehen

Bereits am zweiten Spieltag kommt es zu zwei Nordduellen. Kiel hat am 6. Oktober (19 Uhr) Hannover-Burgdorf zu Gast, einen Tag später (ebenfalls um 19 Uhr) kommt es zum Duell Flensburg - Nordhorn-Lingen. Das erste Schleswig-Holstein-Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wird am Sonntag, 18. Oktober um 13.40 Uhr angeworfen. Die Partie wird live im NDR Fernsehen und bei NDR.de übertragen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.09.2020 | 10:25 Uhr