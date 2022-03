Hamburgs Handballern gelingt Befreiungsschlag - Hannover verliert Stand: 10.03.2022 20:53 Uhr Der Handball Sport Verein Hamburg hat in der Bundesliga den Befreiungsschlag geschafft. Nach zuvor fünf Pleiten in Serie schlug der Aufsteiger den HC Erlangen mit 30:29. Die TSV Hannover-Burgdorf verlor hingegen beim Bergischen HC mit 23:25.

Als am Donnerstagabend die Halbzeitsirene in der Sporthalle Hamburg ertönte, gab es donnernden Applaus von den HSVH-Fans für ihr Team. Die Anhänger des Aufsteigers zollten den Schützlingen von Coach Torsten Jansen lautstark Respekt für eine enorme Leistungssteigerung in der Schlussphase des ersten Abschnitts, in dem die Gastgeber einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand (3:7/13.) in eine 15:13-Führung verwandelt hatten.

Hamburg mit schwacher Anfangsphase

Zunächst war den Hamburgern die Verunsicherung nach den jüngsten Negativerlebnissen jedoch anzumerken. In Ballbesitz mangelte es der Jansen-Equipe an Tempo und Raffinesse. Erst nach viereinhalb Minuten erzielte Leif Tissier den ersten HSVH-Treffer zum 1:2. Besser wurde die Leistung der Hausherren anschließend aber nicht. Der Rückstand wuchs wie erwähnt auf vier Tore an. Mit der Hereinnahme von Jens Vortmann für den glücklosen Keeper Johannes Bitter (16.) wendete sich dann langsam das Blatt. Der 34-Jährige war ein starker Rückhalt und gab seinen Vorderleuten dadurch auch mehr Sicherheit.

Und im Angriff entwickelten die Norddeutschen langsam, aber kontinuierlich mehr Ideen. In Überzahl - Erlangens Nico Büdel brummte eine Zwei-Minuten-Strafe ab - traf Thies Bergmann zur ersten Hamburger Führung (12:11/24.). Kurz darauf stand es sogar 14:11 für den HSVH (26.), der nun im Vergleich zur Anfangsphase nicht wiederzuerkennen war.

Bitter rettet Jansen-Mannschaft den Sieg

Das Jansen-Team konnte den Schwung aus den Schlussminuten des ersten Durchgangs aber nicht in Hälfte zwei hinüberretten. Nach dem Seitenwechsel mangelte es dem HSV in Ballbesitz wieder an Entschlossenheit und Durchschlagskraft, während Erlangen nun an Sicherheit im Offensivspiel gewann. Als Büdel in der 46. Minute zum 24:22 für die Gäste traf, schien das Momentum auf ihrer Seite zu sein.

Aber die Hamburger ließen sich nicht demoralisieren, glichen aus, gingen erneut selbst mit zwei Treffern in Front (28:26/55.) und kassierten wieder den Ausgleich. Die letzte Minute war dann Dramatik pur: Casper Mortensen brachte den HSVH eine Minute vor Ultimo per Siebenmeter mit 30:29 in Führung, Erlangen hatte Ballbesitz und erhielt eine Sekunde vor der Schlusssirene einen Siebemeter. Johanes Sellin trat an und scheiterte an Bitter, der Mitte des zweiten Abschnitts Vortmann wieder abgelöst hatte.

"Recken" verlieren beim Bergischen HC

Die TSV Hannover-Burgdorf zeigte sich in der Auswärtspartie beim Bergischen HC zunächst gut erholt von der unnötigen 27:31-Pleite am vergangenen Spieltag gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe. Das Team von Coach Christian Prokop spielte von Beginn an hochkonzentriert und überzeugte im ersten Abschnitt insbesondere durch seine Deckungsleistung. Zudem war "Recken"-Schlussmann Domenico Ebner glänzend aufgelegt. Der Deutsch-Italiener entnervte die Solinger Schützen im ersten Abschnitt mit einigen Glanzparaden. Die Vier-Tore-Führung der Gäste zur Halbzeit (15:11) war zum großen Teil auch ein Verdienst des 27-Jährigen.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Niedersachsen jedoch nicht an ihre Form der ersten 30 Minuten anknöpfen. Der Vorsprung schmolz Tor um Tor und war schließlich aufgebraucht, als Max Darj zum 21:21 traf (56.). Es folgten binnen kurzer Zeit drei weitere Treffer der Gastgeber zum 24:21, die gleichbedeutend mit der Vorentscheidung waren. Am Ende kassierte Hannover die vierte Pleite in Serie und muss seinen Blick weiter bange nach unten richten.

