HSVH-Handballer bezwingen Wetzlar und feiern dritten Sieg in Folge Stand: 24.09.2023 17:27 Uhr Der Handball Sport Verein Hamburg hat seine Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Gegen die HSG Wetzlar gewannen die Hanseaten mit 30:25 (13:12) und feierten ihren dritten Sieg in Folge.

Allerdings tat sich das Team von Coach Torsten Jansen am Sonntagnachmittag in der Sporthalle Hamburg gegen das Tabellenschlusslicht zunächst schwer. Im dritten Spiel binnen acht Tagen brauchten die Hausherren etwas Anlaufzeit, um richtig in Schwung zu kommen. Nach knapper Halbzeit-Führung wurde der HSVH im zweiten Durchgang seiner Favoritenrolle dann aber klarer gerecht.

"Es ist eine unserer Stärken, mit Tempo zu spielen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gefunden", sagte Hamburgs Linksaußen Casper Ulrich Mortensen. Teamkollege Dani Baijens, der mit zehn Toren herausragte, fügte hinzu: "Am Ende des Tages sind wir besser gewesen."

Baijens sorgt nach Pause für Vorentscheidung

Hatten sich beide Teams in den ersten 30 Minuten noch auf Augenhöhe bewegt, brachten die Hamburger ihre individuelle Überlegenheit nach dem Seitenwechsel zunehmend mehr zur Geltung. Der Gerüchten zufolge vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain umworbene Baijens sorgte mit seinem Treffer in der 44. Minute zum 22:17 relativ früh für die Vorentscheidung.

Die Gäste waren anschließend trotz großen Kampfgeistes nicht in der Lage, eine Aufholjagd zu starten. Ihnen mangelte es zum wiederholten Mal in der noch jungen Saison an Durchschlagskraft im Angriff. Insbesondere aus dem Rückraum entwickelten sie zu wenig Druck.

HSV Hamburg - HSG Wetzlar 30:25 (13:12) Tore HSV Hamburg: Baijens 10, F. B. Andersen 5, Lassen 5, Mortensen 5, Magaard 2, Tissier 2, Axmann 1

HSG Wetzlar: Novak 10/3, Meyer Ejlersen 4, Rubin 3, Zelenovic 2, Becher 1, Cavor 1, Kuzmanovski 1, Mellegard 1, Vranjes 1

Zuschauer: 2.923

Nächste Spiele gegen Lemgo Lippe und den THW Kiel

Der HSVH, der seine ersten drei Saisonspiele verloren hatte, kann seinen Blick mit einem nun ausgeglichenem Punktekonto hingegen wieder nach oben richten. Allerdings warten in Lemgo Lippe und Rekordmeister THW Kiel nun auch zwei schwere Aufgaben auf die Jansen-Mannschaft.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga HSV Handball