HSV-Handballer klopfen laut ans Tor zur Bundesliga Stand: 10.02.2021 09:40 Uhr Viereinhalb Jahre nach dem Neuanfang in der Dritten Liga sind die HSV-Handballer auf dem besten Weg zurück in die Bundesliga. Der Club treibt die Planungen voran. Die Rückkehr von Martin Schwalb ist perfekt - kommt auch Jogi Bitter?

Mit 14 Siegen in 16 Zweitliga-Spielen führt das Team von Trainer Torsten Jansen die Zweitliga-Tabelle souverän an. Und der HSVH rüstet sich, will mehr, will zurück in die Beletage des deutschen Spitzenhandballs. "Für uns lief es bisher optimal. Ich habe richtig viel Bock darauf, dass wir weiter erfolgreich sind und die Entwicklung irgendwann mit dem Aufstieg krönen können", sagte Kapitän Lukas Ossenkopp.



Club setzt auf Bewährtes

Der Vertrag des 28-Jährigen wurde gerade per Option bis 2022 verlängert. Auch Niklas Weller bleibt dem HSV erhalten. Der Co-Kapitän, mit bislang 132 Einsätzen Rekordspieler des Clubs, unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. "Das Gesamtpaket Hamburg aus Verein, Stadt, Fans und der beruflichen Perspektive ist einfach unschlagbar", sagte Weller, der parallel zum Leistungssport seine Doktorarbeit (Rechtswissenschaften) schreibt.

Jan Kleineidam (bis 2022) und Leif Tissier (2023) haben jüngst ebenfalls neue Kontrakte erhalten - wie Dominik Axmann, Jonas Gertges und Tobias Schimmelbauer vor ihnen. Der Club hat sich Stück für Stück entwickelt und greift auf Bewährtes zurück. "Natürlich freut mich die Entwicklung der Mannschaft, die hoffentlich weiter steil nach oben führt", sagte Kleineidam, der wie Tissier, Axmann, Marcel Kokoszka, und Dominik Vogt schon unter Jansen in der Jugend des Handball Sport Vereins aktiv war.

Kehrt Bitter zurück? Torhüter schweigt noch

Doch nun - mit dem Blick nach oben - darf es auch ein bisschen mehr sein. Die Hamburger würden gern Nationalkeeper Johannes Bitter zurück an die Elbe holen. Der 38-Jährige spielte von 2007 bis 2016 für den HSV und war eine der prägenden Figuren der großen Erfolge, bevor der Club die Lizenz verlor. Jüngst hat "Jogi" für den Sommer seinen Abschied aus Stuttgart angekündigt. Zu seiner Zukunft schweigt der 2,05-Meter-Hüne allerdings. "Zu dem Thema möchte ich im Moment nichts sagen", so der Champions-League-Sieger von 2013, um den nicht nur der HSV, sondern auch ganz andere Kaliber buhlen. Wie zum Beispiel der große FC Barcelona.

HSVH setzt bei Bitter auf die weichen Faktoren

"Auch wenn wir wissen, dass wir nicht in der besten Ausgangsposition sind, wäre es unprofessionell, wenn wir unseren Hut nicht in den Ring werfen", sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke dem "Hamburger Abendblatt". Bitter habe "sein Angebot vorliegen und kann sich jetzt entscheiden".

Der HSV Hamburg, der sich nach Jahren immenser Finanzprobleme gerade wieder berappelt, kann zwar beim Gehalt nicht mit den Großen der Branche mithalten. Doch die Nähe zu seiner Familie, die noch immer in Hamburg lebt, und zu seinem Unternehmen "drinkbetter", das im Norden der Hansestadt seinen Sitz hat, sprechen für eine Rückkehr Bitters in die alte Heimat.

Schwalb kehrt als Sportchef zurück

Zu diesem Schritt hat sich Martin Schwalb schon entschieden. Der frühere Erfolgscoach wird nach seinem Intermezzo bei den Rhein-Neckar Löwen im Sommer als Sportchef nach Hamburg zurückkehren. "Der ganze Verein entwickelt sich in die richtige Richtung", betonte Schwalb. Frecke bezeichnete den früheren Nationalspieler als "Leuchtturm" und "gern gesehenen Ansprechpartner" - auch wenn es darum geht, den Kader nach einem möglichen Aufstieg im Sommer bereit für die Bundesliga zu machen.

