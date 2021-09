HSV Hamburg will Serie gegen Wetzlar ausbauen Stand: 29.09.2021 11:00 Uhr Die Handballer des HSV Hamburg wollen am Donnerstag an ihre guten Leistungen als Bundesligaaufsteiger anknüpfen. Die Gäste aus Wetzlar reisen aber mit breiter Brust an - nach einem Kantersieg gegen Hannover.

Mit 5:5 Punkten stehen die Hamburger als Rückkehrer in die Handball-Bundesliga auf Platz sieben der Tabelle. Damit war vor Saisonbeginn nicht unbedingt zu rechnen. Seit drei Spielen haben die Hanseaten nicht mehr verloren. Gegen die HSG Wetzlar wollen sie ihre Serie am Donnerstag (19.05 Uhr) ausbauen und die Zuschauer begeistern. Für den Besuch der Arena gilt die 2G-Regelung. Das heißt, dass nur vom Coronavirus genesene sowie vollständig geimpfte Personen Zutritt erhalten.

Beide Teams mit super Leistungen

Beim überzeugenden Auswärtssieg in Stuttgart (34:26) hatten sich die Hamburger abgezockt und mit einer guten Defensive präsentiert. Auch HSV-Keeper Jens Vortmann, der sich mit Johannes Bitter abwechselt, zeigte sich als starker Rückhalt. Schnelle Tempo-Gegenstöße führten zudem immer wieder zu Toren.

Die HSG Wetzlar beeindruckte am vergangenen Spieltag durch einen Kantersieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. 38:16 hieß es am Ende - der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte der Hessen und einer der höchsten Siege in der Handball-Bundesliga überhaupt.

HSV-Keeper Bitter: "Wir sind im Flow"

Damit es den Hamburgern nicht ähnlich ergeht, standen zur Vorbereitung Videoanalysen dieser Begegnung auf dem Programm. Auch das bisherige Auftreten in der Liga macht Mut. "Es ist absolut beeindruckend, wie die Mannschaft ihr Ding macht", sagte HSVH-Vizepräsident Martin Schwalb der "Hamburger Morgenpost". "Ich freue mich, dass wir so stabil spielen. Wir machen ganz viel richtig, haben eine gute Phase, sind im Flow", erklärte Torwart Bitter. Das könne "sehr lange so weitergehen". Schwalb mahnt: "Wir sollten auf dem Boden bleiben." Es gehe weiterhin nur um den Klassenerhalt, den Kampf um jeden Punkt. Ein Sieg gegen Wetzlar würde das Team diesem Ziel eindeutig näherbringen.

