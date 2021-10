Gebeutelte Flensburger kassieren in Kielce erneute Pleite

Stand: 13.10.2021 22:14 Uhr

Es läuft nicht rund für die SG Flensburg-Handewitt in dieser Saison. Die durch viele Verletzungen geschwächte Mannschaft von Trainer Maik Machulla kassierte am Mittwoch in der Handball-Champions-League eine 29:37 (16:21)-Niederlage im polnischen Kielce.