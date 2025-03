Für Dänemark-Spiele: Ex-Kapitänin Bölk zurück im DHB-Aufgebot Stand: 21.03.2025 11:26 Uhr Emily Bölk ist zurück im Kader der DHB-Auswahl. Bundestrainer Markus Gaugisch hat die aus Buxtehude stammende Handballerin für die Spiele gegen Dänemark im April nominiert. Für die Partien im März gegen Frankreich hatte er die langjährige Co-Kapitänin nicht berücksichtigt.

Damit kehrt Bölk für den nächsten Teil der Vorbereitung auf die Heim-WM (26. November bis 14. Dezember) in den Kader von Deutschlands Handballerinnen zurück. Die Rückraumspielerin von Ferencvaros Budapest wurde wie 18 weitere Akteurinnen von Bundestrainer Gaugisch für den Doppelpack gegen Vize-Europameister Dänemark am 9. April in Hamburg und am 12. April im dänischen Aabenraa nominiert. Für die ersten Länderspiele des Jahres gegen Frankreich (25:28 in Trier und 29:30 in Besançon) allerdings war sie nicht berücksichtigt worden.

"Die Maßnahme im April ist sehr wichtig auf unserem Weg zur Heim-WM. Wir brauchen von der ersten Trainingseinheit an eine maximale Intensität und Fokussierung, um die gemeinsamen Tage optimal zu nutzen", forderte Gaugisch und ergänzte mit Blick auf den Gegner: "Die Däninnen gehören seit Jahren zu den absoluten Top-Mannschaften in der Welt - und genau solche Spiele brauchen wir in der Vorbereitung."

Co-Kapitäninnen Bölk und Grijseels nach EM entmachtet

Der DHB-Coach hatte nach der enttäuschenden Europameisterschaft (Platz 7) eine Änderung bei der Kapitänsrolle vollzogen: Bölk wurde wie auch ihre gleichgestellte Amtskollegin Alina Grijseels entmachtet, stattdessen führt Antje Döll das Team in die Heim-Weltmeisterschaft.

Bölk stand seit ihrem Debüt für Deutschlands Handballerinnen vor neun Jahren praktisch immer auf der Platte, im Alter von 26 Jahren hat die Rückraumspielerin bereits zehn Turniere und 132 Spiele für das DHB-Team absolviert. Nachdem sie für die Begegnungen gegen Farnkreich nicht nominiert worden war, drohte, ihr Traum zu platzen, es ihrer Mutter gleichzutun, die 1993 mit Deutschland die WM gewann. Nun aber kann sie sich neue Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Heim-WM machen.

