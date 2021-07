Flensburgs Gottfridsson bester Handballer der Saison Stand: 13.07.2021 16:37 Uhr Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt ist zum besten Handballer der Saison gewählt worden. Der Schwede setzte sich bei der Wahl gegen Sander Sagosen vom THW Kiel durch. In der Zweiten Liga gewann HSV-Profi Niklas Weller.

Für den Rückraumakteur des Vizemeisters stimmten 34,8 Prozent von rund 15.000 Handball-Anhängern, die sich an der Wahl beteiligt hatten. Sagosen kam auf 19,6 Prozent, Torschützenkönig Omar Ingi Magnusson vom European-League-Sieger SC Magdeburg wurde Dritter (18,8 Prozent).

Beste Karrierewerte für Gottfridsson

Gottfridsson warf in dieser Saison 177 Tore für die Flensburger und damit so viele wie noch nie in seiner Karriere. 72,8 Prozent seiner Würfe landeten im Tor. Zudem gab er 210 Vorlagen. Der 28-Jährige spielt seit 2013 für die Schleswig-Holsteiner.

Hamburgs Weller bester Zweitliga-Profi

In der Zweiten Liga wurde Niklas Weller vom HSV Hamburg die Ehre zuteil. Der 28-jährige Kreisläufer des Bundesliga-Aufsteigers erhielt 56 Prozent der Fan-Stimmen.

Die Vorauswahl der Spieler in der Bundesliga wurde erstmals anhand positionsspezifischer Leistungsdaten, die in jeder Partie erhoben wurden, festgelegt. Der sogenannte Handball-Performance-Index (HPI) macht die Leistungen der Profis vergleichbar und transparenter. Gottfridsson kam auf einen durchschnittlichen HPI von 137,4.

Weitere Informationen SG Flensburg-Handewitt: Glandorf ab Juli 2022 Geschäftsführer Bereits ab Januar wird der Ex-Profi die Geschäfte gemeinsam mit Dierk Schmäschke führen, der dem Vizemeister in anderer Funktion erhalten bleibt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 13.07.2021 | 23:03 Uhr