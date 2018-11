Stand: 14.11.2018 10:25 Uhr

Flensburg - Paris: Schnelle Chance auf Revanche von Jan Kirschner, NDR.de

Eigentlich erschien die Aufgabe bei Paris Saint-Germain HB am vergangenen Sonnabend aussichtslos: Ein enger Zeitplan und einige personelle Ausfälle hatten die Chancen der SG Flensburg-Handewitt deutlich geschmälert. Doch trotz der eigentlich geringen Erwartungen haderten anschließend alle mit der ärgerlichen 28:29-Niederlage. Sehr unglücklich verpassten die Nordlichter eine große Überraschung beim finanzkräftigen Titelfavoriten und so den vierten Sieg in der Gruppe B der Champions League. Gelegenheit zur Revanche bekommt die SG aber bereits heute Abend (18.45 Uhr), dieses Mal vor heimischer Kulisse. "Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir nun zwei Trainingseinheiten zur Vorbereitung und können die erste Partie analysieren" erklärte SG-Trainer Maik Machulla: "Allerdings kann sich auch Paris auf unser Spiel einstellen."

SG will großen Schritt Richtung Achtelfinale machen

Die Flensburger Handballer waren im Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain nah dran an einer Überraschung. Jetzt bietet sich die Chance zur erfolgreichen Revanche.







SG noch immer mit Personalsorgen

Im Stade Pierre de Coubertin hatte der deutsche Handball-Meister mit Simon Jeppsson und Göran Johannessen im Rückraum begonnen. Eine ungewöhnliche Konstellation, die den französischen Rivalen überraschte, zugleich aber aus der Not heraus geboren war, da die sonstigen Antreiber in der zweiten Reihe nicht so einsatzfähig waren wie gewünscht. Rasmus Lauge sollte geschont werden, Jim Gottfridsson war wegen Beschwerden an der Wade vorzeitig abgereist. Zudem fehlten Rechtsaußen Marius Steinhauser (fiebrige Erkältung), Linkshänder Magnus Röd (muskuläre Probleme) und Abwehrchef Tobias Karlsson (Gehirnerschütterung). Es ist noch unklar, wer bis Mittwoch wieder fit wird.

Zu Hause bereits zwei Siege gegen PSG

Aus der sehr guten Vorstellung in Paris zieht die SG ihre Zuversicht für das Rückspiel. "Ich bin sehr stolz über den fantastischen Handball meiner Jungs. Sie können sogar gegen einen absoluten europäischen Spitzenverein bestehen - so weit ist die Weiterentwicklung des Teams gediehen", sagte Machulla. Torwart Benjamin Buric setzt auf die Rückendeckung der Zuschauer: "Die Atmosphäre in der 'Hölle Nord' könnte für uns sprechen." So wie bereits zweimal in jüngerer Vergangenheit: Im September 2015 feierte die SG einen 39:32-Erfolg über Paris, im September des vergangenen Jahres reichte es für ein 33:29. Gelingt auch diesmal ein Sieg, würden die Flensburger einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

