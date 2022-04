Flensburg-Handewitt in Szeged: Reichen die Reserven fürs Viertelfinale?

Flensburg in Szeged: Reichen die Reserven fürs Viertelfinale? Stand: 05.04.2022 11:10 Uhr Reichen Vorsprung und Reserven? Am Donnerstag (18.45 Uhr) gastiert die SG Flensburg-Handewitt beim ungarischen Meister Pick Szeged. Im Rückspiel geht es um nicht weniger als den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Der Bundesligist tritt die Dienstreise mit einem 25:21-Erfolg aus dem Hinspiel an, aber auch mit vielen personellen Fragezeichen. Nach dem umkämpften Unentschieden bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonnabend bleiben nur wenige Tage, um wieder Kraft zu tanken. "Unsere dünne Personaldecke macht mir Sorgen, wir haben nicht die Breite im Kader, die wie brauchen", sagte SG-Coach Maik Machulla nachdenklich.

Immer wieder Ausfälle

Zuletzt gab es beinahe täglich eine neue Meldung aus der Krankenabteilung der Flensburger. Im ersten Achtelfinal-Duell mit Szeged hatte es Jim Gottfridsson erwischt, der über Schmerzen am Sprunggelenk klagte. Der Regisseur versuchte es in der ersten Hälfte gegen die Rhein-Neckar Löwen und mischte auch in der Schlussphase mit. "Er sollte eigentlich gar nicht mehr spielen, das war etwas fahrlässig von uns", so Machulla.

Die beiden Rückraum-Linkshänder Franz Semper und Magnus Röd meldeten sich nach Verletzung und Erkrankungen für Spezialaufgaben in Angriff und Abwehr zurück, sind aber noch nicht wieder bei 100 Prozent. Und Teitur Einarsson, der Dritte im Bunde der Linkshänder, musste wegen eines grippalen Infekts passen. Die Außen Lasse Svan und Emil Jakobsen schwächte ein Magen-Darm-Virus. Und dann verletzte sich auch noch der Halblinke Aaron Mensing am Fuß.

SG zwischen Hiobsbotschaften und Willensleistungen

Unter diesen Umständen konnte das Remis bei den in dieser Serie enttäuschenden Löwen schon als Erfolg gewertet werden. "Ich bin stolz, dass die Hiobsbotschaften immer wieder eine Willensleistung der Mannschaft erzeugen", sagte Machulla. Aber reicht es auch für den Ritt in den Süden Ungarns?

Die starke Abwehr war am vergangenen Mittwoch ausschlaggebend für den 25:21-Sieg. "Nun müssen wir in einer der größten Hallen Europas noch einmal 60 Minuten so arbeiten wie im Hinspiel", forderte Rückraumass Göran Sögard. Machulla rechnet mit einem "intensiven Spiel und Druck von den Rängen, aber genau solche Spiele mögen wir". Pick Szeged erwartet 8.300 Zuschauer und damit ausverkauftes Haus. Die zentrale Frage bei den Flensburgern wird aber vor allem sein: Wer kann in welchem Umfang spielen, welche Mannschaft kann die SG im entscheidenden Match aufbieten?

