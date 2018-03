Stand: 28.03.2018 20:23 Uhr

Flensburg-Handewitt bucht Reise ans Mittelmeer von Christian Görtzen, NDR.de

Für die Handball-Profis der SG Flensburg-Handewitt geht es im April ans Mittelmeer. Das Team von Trainer Maik Machulla hat am Mittwochabend vor 5.221 Zuschauern in der heimischen Arena durch ein 27:24 (13:9) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den schwedischen Meister IFK Kristianstad das Weiterkommen perfekt gemacht. Bereits im Hinspiel hatten die Schleswig-Holsteiner mit 26:22 gesiegt. Für die SG, bei der Lasse Svan mit fünf Treffern am erfolgreichsten war, ist es der elfte Einzug in ein "Königsklassen"-Viertelfinale seit 2004. Dort treffen die Norddeutschen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Barcelona und HB Montpellier. Gewissheit darüber, wer der Gegner sein wird, gibt es am Sonnabend. Dann empfangen die Katalanen den Tabellenführer der französischen Liga, der das Hinspiel mit 28:25 gewonnen hat.

Flensburg legt mit 6:0-Lauf die Basis

Am Weiterkommen der Flensburger gab es nie einen wirklichen Zweifel, auch wenn die Gäste zunächst bis zum 3:2 (7.) dreimal mit jeweils einem Tor in Führung gegangen waren. Der Mannschaft von Trainer Ola Lindgren, dem ehemaligen Bundesligaspieler der HSG Nordhorn, fehlten schlichtweg die Mittel, um die kompakt in der Deckung stehende SG ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Mit einem 6:0-Lauf machten die Gastgeber aus einem 2:3 mal eben eine 8:3-Führung (17.), für die letztlich Holger Glandorf sorgte. Der Linkshänder ließ sich auch durch eine Verletzung im Rippen- und Hüftbereich, die er im Hinspiel erlitten hatte, nicht vom Mitwirken im zweiten Duell abhalten.

Zwar kam Kristianstad kurz darauf noch einmal auf 6:8 (20.) heran, doch die Flensburger zogen danach durch Tempo-Handball und Konsequenz im Abschluss wieder davon. Mit einem 13:9 ging es in die Kabine. Am beruhigenden Vorsprung hatte auch SG-Torhüter Mattias Andersson einen ordentlichen Anteil. Der "alte Schwede" zeigte am Abend vor seinem 40. Geburtstag eine starke Leistung, im ersten Abschnitt wehrte er 50 Prozent der auf sein Tor abgegebenen Würfe der Skandinavier.

SG verwaltet routiniert die Führung

In der zweiten Hälfte ließ sich das Machulla-Team nicht mehr in Gefahr bringen. Zwar verkürzte Kristianstad schnell auf 11:13 (34.), doch dann zogen die Gastgeber wieder an. Anders Zachariassen brachte Flensburg mit 20:14 (43.) in Führung. Das Spiel plätscherte dahin. Letztlich gelang ein 27:24. Für die SG ist es somit nur noch ein Schritt bis zum Erreichen des Final-Four-Turniers in Köln (26. und 27. Mai).

Sehr gute Chancen auf das Erreichen der Runde der letzten acht Teams im bedeutendsten Europapokal-Wettbewerb hat auch der THW Kiel. Die "Zebras" gehen dank des 29:22 im Hinspiel gegen den SC Pick Szeged mit einem komfortablen Vorsprung in das Rückspiel in Ungarn, das am Ostersonntag (17 Uhr) stattfindet. Kiel würde im Viertelfinale auf Titelverteidiger Vardar Skopje treffen.

Weitere Informationen Handball-Champions-League, K.-o.-Runde Spielansetzungen und Ergebnisse des K.o.-Runde in der Handball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 28.03.2018 | 22:40 Uhr