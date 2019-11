Stand: 04.11.2019 13:10 Uhr

Flensburg-Handewitt: Paris kommt zur Unzeit von Jan Kirschner, NDR.de

Am 9. Juni, als die Tage besonders lang waren, ist die die SG Flensburg-Handewitt deutscher Handballmeister geworden. Dieser Höhepunkt liegt gefühlt deutlich länger als fünf Monate zurück. Denn die Nordlichter durchwandern eine sportliche Krise, ergatterten zuletzt beim Bundesliga-Kellerkind Stuttgart einen blassen Zähler und standen im jüngsten Heimspiel in der Champions League gegen Barcelona auf verlorenem Posten. Nun wartet in der "Königsklasse" die nächste große Herausforderung: Am Mittwoch gastiert um 19 Uhr Paris Saint-Germain HB in Flensburg. "Wir wollen uns besser präsentieren als zuletzt gegen Barcelona", erklärte Jacob Heinl.

Johannessen droht lange auszufallen

Das SG-Urgestein wie auch Linksaußen Marvin Lier wurden in den vergangenen Wochen nachverpflichtet, um die Lücken zu kompensieren, die die langfristigen Blessuren von Simon Hald (Kreuzbandriss) und Hampus Wanne (Fuß-OP) verursacht haben.

Machulla: "Machen zu viele einfache Fehler"

Trainer Maik Machulla will von einer sportlichen Krise beim Handballmeister SG Flensburg-Handewitt nichts wissen. Gleichwohl räumt er ein: "Wir machen zu viele einfache Fehler."







Nun droht ein dritter längerer Ausfall: Spielmacher Gøran Johannessen verletzte sich in Stuttgart am Sprunggelenk. "Es sieht leider nicht so gut aus", meinte SG-Trainer Maik Machulla. "Wir müssen noch enger zusammenrücken, andere Spieler müssen mehr Verantwortung übernehmen." Ob das gegen ein Top-Team wie Paris reichen wird? Vor Jahresfrist, als es wesentlich besser lief, kassierten die Flensburger gegen den französischen Titelträger eine glatte 20:27-Pleite.

Auch Paris mit personellen Sorgen

Allerdings hatten auch die Pariser in den letzten Wochen einige Verletzungssorgen. Ihre Asse Mikkel Hansen (Gehirnerschütterung) und Sander Sagosen (Leiste), der im Sommer nach Kiel wechseln wird, meldeten sich erst beim jüngsten 37:24-Kantersieg über Aalborg zurück. Lediglich der ehemalige SG-Kreisläufer Henrik Toft Hansen fehlte weiterhin. Wenn die Flensburger in der Champions League zum dritten Mal in Folge verlieren sollten, gerät eine gute Platzierung außer Reichweite, das vorzeitige Aus muss aber kaum befürchtet werden. Nur der Siebte und der Achte der Gruppe A scheiden aus. Und die liegen bereits jetzt sechs Punkte hinter der SG zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.11.2019 | 23:03 Uhr