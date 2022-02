Final Four: THW Kiel gegen Sieger Lemgo Lippe/Melsungen Stand: 08.02.2022 15:49 Uhr Das Traumfinale im DHB-Pokal zwischen Handball-Rekordpokalsieger THW Kiel und Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ist möglich. Die Norddeutschen treffen in ihrem Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen, der SCM auf Final-Four-Debütant HC Erlangen.

Das ergab die Auslosung am Dienstag. Losfee war der ehemalige Nationaltorhüter Johannes Bitter (HSV Hamburg). Die Endrunde findet am 23. und 24. April statt - dann zum letzten Mal in Hamburg. Von 1994 bis 2002 wurde der Pokalsieger in der Sporthalle Hamburg ermittelt, danach in der Arena im Volkspark, die mehr als 12.000 Besuchern Platz bietet. Vom kommenden Jahr an wird die Endrunde in der 20.000 Zuschauer fassenden Arena in Köln ausgetragen.

Das Corona-bedingt ausgefallene Viertelfinalspiel zwischen Lemgo und Melsungen soll Anfang März nachgeholt werden.

Kieler hoffen auf Wiedergutmachung gegen Lemgo Lippe

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi freut sich darauf, "jetzt womöglich eine Art Revanche gegen den TBV Lemgo Lippe zu spielen". Im Halbfinale der Pokalsaison 2019/2020 im vergangenen Juni verloren die "Zebras" trotz einer Sieben-Tore-Führung zur Pause noch sensationell gegen den Außenseiter. "Diese Niederlage hängt uns schon lange nach. Das wollen wir in jedem Fall besser machen", so Szilagyi.

Beim THW sei die Vorfreude auf das Final Four "unglaublich groß", schilderte der Österreicher. "Es ist ein Riesen-Highlight, und bei der letzten Ausgabe in Hamburg wollten wir unbedingt dabei sein."

Hoffnungen auf Abschied vor vollen Rängen

Auch sein SCM-Kollege Marc-Henrik Schmedt hat große Ziele. "Wir wollen keine Hafenrundfahrt machen, sondern das Finale erreichen. Ganz Magdeburg freut sich, dass wir wieder dabei sind. Das ist ein Wahnsinns-Event in Hamburg."

Vor dem Umzug nach Köln hofft Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann auf einen Abschied vor vollen Rängen: "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Halle voll machen können. Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen echten Handball-Höhepunkt bekommen."

