European League: TSV Hannover-Burgdorf vorzeitig in der Hauptrunde Stand: 21.11.2023 20:29 Uhr Viertes Spiel, vierter Sieg: Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben sich durch ein 34:29 (16:16) bei AEK Athen in der European League vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Mit 8:0 Punkten führen die Niedersachsen die Gruppe B souverän an.

von Christian Görtzen

Die "Recken" mussten ohne ihren Chefcoach Christian Prokop auskommen, der wegen einer Erkältung gar nicht erst den Flug nach Athen angetreten hatte. So stand Co-Trainer Heidmar Felixson in der Hauptverantwortung, unterstützt wurde er vom Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen. Genauso wie eine Woche zuvor beim 31:25 (12:14) in der heimischen Arena taten sich die Norddeutschen gegen Athen in der ersten Hälfte schwer. Was auch daran lag, dass der dänische Torhüter Simon Gade zunächst nicht allzu häufig bei Würfen der Gastgeber seine Hände an den Ball bekam.

In der 24. Minute kam Dario Quenstedt beim Stand von 14:12 für ihn in eine Partie, die auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte eng war. Zur Pause hieß es in Chalkida, wohin AEK wegen der Belegung der eigenen Halle ausgewichen war, 16:16. Erfolgreichster TSV-Profi in den ersten 30 Minuten war Uladzislau Kulesh mit vier Treffern bei sechs Versuchen.

"Recken" mit kühlem Kopf in der Schlussphase

Auch nach Wiederbeginn änderte sich wenig am Spielverlauf: Es war eine recht zähe Angelegenheit ohne große Glanzpunkte. Lange Zeit konnte sich kein Team mit mehr als zwei Toren absetzen. Bei eigener 25:24-Führung und doppelter Unterzahl parierte Quenstedt einen Siebenmeter von AEK-Rückraumspieler Stipe Mandalinic, der zu dem Zeitpunkt bereits sieben Treffer erzielt hatte. Und sieben Minuten vor der Schlusssirene führten die Norddeutschen, bei denen Marian Michalczik kurz zuvor wegen der dritten Zeitstrafe die Rote Karte gesehen hatte, mit 29:26.

AEK Athen - TSV Hannover-Burgdorf 29:34 (16:16) Tore Athen: Mandalinic (7/3), Martinovic (7), Kederis (6/2 Siebenmeter), Arampatzis (4), Liapis (4), Papadionysiou (1)

Tore Hannover-Burgdorf: Kulesh (6), Vujovic (4/1 Siebenmeter), Michalczik (3), Strmljan (3), Edvardsson (3), Gerbl (3/1 Siebenmeter), Fischer (3), Büchner (3), Uscins (2), Brozovic (2), Feise (2)

Zuschauer: 2.000

Als Hannes Feise für das 32:27 (57.) sorgte, war die Vorentscheidung zugunsten der Norddeutschen gefallen. Erfolgreichster Spieler der "Recken" war Kulesh mit sechs Toren.

