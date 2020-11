Der THW Kiel und die Heimschwäche in der Champions League Stand: 20.11.2020 11:41 Uhr Für den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel ist es eine Bilanz des Schreckens: Von drei Heimspielen in der Champions League gewannen die "Zebras" keines. Gegen Barcelona wurde es gar ganz bitter.

Normalerweise rechnen sich die Gegner wenig aus, wenn sie beim THW Kiel antreten müssen. Doch in dieser Saison ist zumindest in der Champions League bislang alles anders. Die Arena der "Zebras" ist keine Festung mehr. Nach der Pleite gegen HBC Nantes aus Frankreich (27:35) und dem 31:31 gegen den ungarischen Topclub Veszprem gab es am Donnerstag eine verdiente 26:32 (15:16)-Pleite gegen Barcelona.

"Ich hatte in der Vorbereitung bei meinen Spielern bemerkt, dass sie eigentlich bereit waren, Barca zu schlagen", sagte THW-Coach Filip Jicha nach dem Duell der beiden nationalen Rekordmeister: "Aber um ehrlich zu sein, hatten wir in der zweiten Halbzeit keine große Chance." Insgesamt 20 Fehlwürfe und 14 technische Fehler hatte der enttäuschte Tscheche bei seinen Schützlingen notiert.

THW-Keeper Landin: "So kann man nicht gewinnen"

"Wenn man so viele Fehler macht, kann man gegen eine Mannschaft wie Barcelona nicht gewinnen", ergänzte der Kieler Keeper Niklas Landin. Der Däne gehörte mit dem fünffachen Torschützen Domagoj Duvnjak zu den wenigen Lichtblicken bei den Norddeutschen. Dagegen hatte Sander Sagosen einen rabenschwarzen Tag erwischt. Dem Norweger gelangen nur drei Treffer.

In der Tabelle der Vorrundengruppe B rangieren die Kieler, die noch das Heimspiel gegen Motor Saporoschje aus der Ukraine nachzuholen haben, dank ihrer drei Auswärtssiege mit 7:5 Punkten immerhin auf dem vierten Rang. Der Einzug in die K.o.-Runde ist nicht in Gefahr, dafür genügt Rang sechs. Doch um direkt ins Viertelfinale einzuziehen, muss es Platz eins oder zwei nach der Gruppenphase sein. Barca (12:0 Punkte) und Veszprem (11:1) haben sich aber schon abgesetzt.

THW am Donnerstag in Barcelona gefordert

Umso wichtiger ist es für das Jicha-Team, am kommenden Donnerstag im Rückspiel gegen die Katalanen ein anderes Gesicht zu zeigen. Die THW-Hoffnungen ruhen dann auch darauf, dass Barcelonas Torhüter Kevin Möller nicht wieder so einen Sahnetag wie in Kiel erwischt. Mit 18 Paraden zog der Däne, der nächste Saison wieder für Kiels Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt spielen wird, den "Zebras" den Zahn.

Barca-Coach Xavi Pascual freute sich zwar über den ebenso klaren wie verdienten Erfolg, der der 19. seines Teams in Serie in der Königsklasse war. Traurig war der Spanier aber darüber, dass Corona-bedingt keine Zuschauer in der Arena zugelassen waren: "Für uns macht es das leichter, hier zu gewinnen, aber für den Handball ist das keine gute Situation. Ich hoffe, dass sich das schnell ändert."

