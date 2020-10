Déjà-vu für Hannover-Burgdorf: Wieder den Sieg verspielt Stand: 29.10.2020 20:51 Uhr Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben offenbar ein Kopfproblem. Wie schon eine Woche zuvor haben sie beim 27:27 (14:11) in Ludwigshafen in der Schlussphase einen Punkt verschenkt.

von Christian Görtzen

Dabei waren die Niedersachsen mit einer prägnanten Aussage in ihr Gastspiel in der Pfalz gegangen: "Zeit für Wiedergutmachung" hieß diese. Sie nahmen damit Bezug auf den vergangenen, denkwürdigen Heimauftritt gegen den Bergischen HC, als in den letzten 74 Sekunden eine Drei-Tore-Führung verspielt wurde und es am Ende nur 30:30 hieß. Und die Mannschaft von TSV-Trainer Carlos Ortega ließ auch durchaus erkennen, dass es ihr mit diesem Vorhaben ernst war.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Nationalspieler Fabian Böhm ging voran - drei Tore erzielte er in der Anfangsphase. Gegen Mitte der ersten Hälfte gelang es den Norddeutschen, sich vom Gegner etwas abzusetzen. Der dänische Rechtsaußen Johan Hansen traf zweimal kurz hintereinander, zudem behauptete sich Kreisläufer Evgeni Pevnov gut gegen den Eulen-Mittelblock und nutzte die Lücken, die er sich erarbeitet hatte, ebenfalls zu zwei Toren. Zur Pause führte Hannover-Burgdorf mit 14:11.

Hansen scheitert erstmals per Siebenmeter

Nach 36 Minuten gab es eine Premiere in dieser Bundesliga-Saison: Hansen scheiterte beim Stand von 17:14 (36.) erstmals von der Siebenmeter-Linie, es war sein 15. Strafwurf in dieser Spielzeit. Eulen-Keeper Martin Tomovski schnappte sich den Heber, er gelangte so eben mit den Fingerspitzen an den Ball. Wenig später war es um den Vorsprung der Gäste geschehen: Dominik Mappes glich für Ludwigshafen zum 18:18 (42.) aus.

Hannover-Burgdorf wird wieder nervös

In der Schlussphase brachte Necj Cehte die "Recken" mit 26:23 (57.) in Führung - wie gegen den BHC war es wieder eine Drei-Tore-Führung. Und wieder wurde das Ortega-Team nervös. Mappes glich zum 26:26 (59.) aus. 96 Sekunden waren noch zu spielen. Ivan Martinovic traf zum 27:26 (60.) für die Gäste. Auszeit Eulen, 31 Sekunden vor Schluss. Hendrik Wagner glich zwei Sekunden vor der Sirene aus - wieder war für die "Recken" der Sieg dahin.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.10.2020 | 23:03 Uhr