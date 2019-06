Stand: 18.06.2019 12:09 Uhr

DHB-Pokal: Kiel - Baunatal, Flensburg - Stiere Schwerin

Titelverteidiger THW Kiel trifft in der ersten Runde des DHB-Pokal am 17. August auf den Drittligisten GSV Eintracht Baunatal​. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Das zweite Halbfinale des Vierer-Turniers mit dem deutschen Handball-Rekordmeister bestreiten der TV Emsdetten (Zweite Liga)​ und der Dessau-Roßlauer HV 06 (Dritte Liga). Meister SG Flensburg-Handewitt trifft in einem Nordduell auf den Drittligisten Mecklenburger Stiere Schwerin und könnte es danach mit dem Bundesliga-Absteiger VfL Gummersbach zu tun bekommen, der gegen den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau antritt.

"Recken" mit lösbarer Aufgabe - Nordhorn winkt Duell mit Leipzig

Die TSV Hannover-Burgdorf bekam den Oberligisten ATSV Habenhausen als Gegner zugelost. Das andere Halbfinale dieses Turniers tragen TuSEM Essen (Zweite Liga) und der 1. VfL Potsdam (Dritte Liga) aus. Die HSG Nordhorn-Lingen spielt gegen die SG Schalksmühle-Halver Dragons aus der Dritten Liga. Die möglichen Finalgegner für den Bundesliga-Aufsteiger aus dem Norden sind die TSV Altenholz (Dritte Liga) oder der Erstligist SC DHfK Leipzig.

Auftaktturniere steigen am 17. und 18. August

Die Gewinner der 16 bundesweiten Vierer-Wettberwerbe, die am 17. und 18. August (Finals) letztmals angepfiffen werden, qualifizieren sich für das Pokal-Achtelfinale (1./2. Oktober). Das Final Four steigt am 4. und April 2020. Im vergangenen April hatte der THW in Hamburg triumphiert.

