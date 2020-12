Corona: Weiterer Handballer des THW Kiel positiv getestet Stand: 10.12.2020 13:14 Uhr Beim Handball-Rekordmeister THW Kiel gibt es einen weiteren Corona-Fall. Ein dritter Spieler wurde positiv getestet. Das gesamte Team ist in Quarantäne. Zwei Bundesligaspiele wurden bereits abgesagt.

Wie der Club am Donnerstag mitteilte, gehe es allen drei Spielern den Umständen entsprechend gut. Zwei an Covid-19 Erkrankte hätten leichte Symptome. Weil das Gesundheitsamt für das gesamte Team samt Trainern und zwei weitere Mitarbeiter aus dem Umfeld der Mannschaft Quarantäne angeordnet hat, wurden nach der Champions-League-Partie gegen Aalborg auch die kommenden zwei Bundesliga-Partien in Essen (Sonntag) und gegen Melsungen (Mittwoch) abgesagt. Neue Termine stehen noch nicht fest.

Quarantäne gilt zunächst für zehn Tage

Die ersten beiden Spieler waren am Montagabend positiv getestet worden, gleich im Anschluss hatten sich Mannschaft und Trainerstab vorsorglich in häusliche Isolation begeben. Die behördlich angeordnete Quarantäne gilt zunächst für zehn Tage. Die Mannschaft wird täglich getestet. Die drei zuständigen Gesundheitsämter - die Spieler wohnen in drei verschiedenen Landkreisen - werden später darüber entscheiden, wann die Mannschaft ins Training zurückkehren kann.

Durch Corona-Fälle bei den Gegnern müssen die Kieler auch noch Spiele gegen Motor Saporoschje in der Champions League und gegen die Füchse Berlin in der Bundesliga nachholen.

