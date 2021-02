Corona-Fall bei Szeged: Flensburg-Spiel in Ungarn abgesagt Stand: 28.02.2021 11:03 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt müssen einen erneuten Spielausfall in der Champions League verkraften. Wegen eines positiven Corona-Tests im Betreuerteam von Pick Szeged sagte der europäische Verband EHF das Spiel in Ungarn ab.

Nach Angaben der Ungarn soll bereits heute über die Wertung des Spiels der Gruppe A entschieden werden. Die Partie der Flensburger in Szeged sollte um 18 Uhr angepfiffen werden. Die SG hatte eine Chartermaschine gebucht, um Hin- und Rückreise am Spieltag abzuwickeln. Nach der Absage am späten Samstagabend wurde der Flug noch rechtzeitig gecancelt.

Der Bundesliga-Spitzenreiter hatte in der "Königsklasse" zuvor bereits vier Punkte am grünen Tisch verloren. Die abgesagten Spiele gegen Vardar Skopje und den FC Porto waren jeweils mit 0:2 Punkten und 0:10 Toren gegen die SG gewertet worden. Beide Spiele waren wegen der Quarantäne- und Einreisebestimmungen in Deutschland abgesetzt worden.

Machulla über Wertung am grünen Tisch: "Ein Skandal"

Die Flensburger Verantwortlichen hatten daraufhin scharfe Kritik geübt. "Mir tut das unglaublich leid für meine Spieler, die einen Riesenjob gemacht haben. Wir müssen völlig machtlos Entscheidungen von Funktionären akzeptieren", zürnte Trainer Maik Machulla, dessen Team auf dem besten Weg war, die Gruppe A zu gewinnen. "Für mich ist das nicht nachzuvollziehen. Sicherlich ist eine faire Lösung in Anbetracht der aktuellen Situation schwierig, aber so unterschiedlich zu bewerten, ist für mich ein Skandal. Wir haben die Entscheidung, dass alle das Achtelfinale spielen, ohne Weiteres akzeptiert. Aber die jetzige Entscheidung ist für mich so nicht tragbar."

EHF fordert von Flensburg eine Korrektur

Die EHF-Vertreter zeigten sich verschnupft über die öffentliche Schelte aus Flensburg. "Die Spielwertung als solche, wie sie am 26. Februar kommuniziert wurde, kam weder 'völlig überraschend' noch trifft es zu, dass diese Entscheidungen ohne vorherige Kommunikation an die Vereine getroffen wurden", hieß es in einem Statement. Man habe "den Verein SG Flensburg-Handewitt aufgefordert, die Aussagen der Vereinsvertreter öffentlich zu korrigieren", teilte der Kontinentalverband weiter mit.

Nachholspiel in Kielce am Donnerstag

Das Spiel in Szeged hat eine längere Corona-Vorgeschichte: Ende Oktober war die Partie bereits verschoben worden, da Szeged drei Corona-Fälle beklagte. Am kommenden Donnerstag soll es in der Champions League für die SG weitergehen. Dann steht das Spitzenspiel in Kielce an.

