Champions League: THW Kiel im Halbfinale gegen Veszprém Stand: 10.11.2020 12:47 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft beim Finalturnier der Champions-League-Saison 2019/2020 auf Veszprém aus Ungarn. Das Final Four in Köln war wegen der Corona-Pandemie auf Dezember verschoben worden.

Den zweiten Finalisten ermitteln der FC Barcelona und Paris St. Germain. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Das Halbfinale findet am 28. Dezember statt, einen Tag später wird der Nachfolger des letztjährigen Champions Vardar Skopje ermittelt. Die Anwurfzeiten für das Final Four stehen noch nicht fest. "Wenn man sich das Teilnehmerfeld anschaut, gab es keine Möglichkeit, auf einen einfachen Gegner zu treffen", kommentierte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Auslosung.

Kiel und Veszprém stehen sich bereits zum vierten Mal im Halbfinale des Endrunden-Turniers gegenüber. Nur 2014 gewannen die "Zebras", in den beiden folgenden Jahren setzten sich die Magyaren durch. Szilagyi erwartet ein enges Spiel, in das "beide Mannschaften alles reinhauen werden, um das nicht so glückliche 2020 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen".

Wegen Corona-Pandemie auf Dezember verschoben

Das ursprünglich für Ende Mai geplante Turnier war wegen der Corona-Pandemie in den Dezember verschoben worden. Kiel und Veszprém hatten zuletzt in der Gruppenphase der laufenden Saison Ende Oktober gegeneinander gespielt, die Partie endete mit einem 31:31. Zur Generalprobe kommt es am 2. Dezember: Dann müssen die Schleswig-Holsteiner zum Gruppenphasen-Rückspiel der aktuellen Saison in Veszprém antreten. Kiel ist die erste deutsche Mannschaft im Final Four seit 2016, der bis dato letzte deutsche Sieger war 2014 die SG Flensburg-Handewitt.

Weitere Informationen Champions League: THW Kiel verpasst Sieg gegen Veszprém Trotz einer deutlichen Führung kurz vor Schluss reichte es für den deutschen Handball-Meister nicht zum Heimerfolg. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.11.2020 | 14:25 Uhr