Stand: 29.12.2019 17:38 Uhr

THW Kiel besiegt Lemgo, "Recken" remis in Minden von Christian Görtzen, NDR.de

Der THW Kiel geht als Spitzenreiter der Handball-Bundesliga in die EM-bedingte Pause, Verfolger TSV Hannover-Burgdorf musste im Kampf um die Meisterschaft einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Während die Schleswig-Holsteiner am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe letztlich klar mit 31:24 (18:13) für sich entschieden und nach dem 20. Spieltag nun mit 32:8 Punkten die Tabelle anführen, mussten sich die "Recken" mit einem 32:32 (16:15) beim TSV GWD Minden begnügen.

Hannover-Burgdorf belegt mit 31:9 Punkten den zweiten Rang vor der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg (beide 30:10) Der abgeschlagene Tabellenletzte HSG Nordhorn-Lingen verlor mit 18:31 (9:14) beim Bergischen HC.

THW Kiel erst unsicher, dann souverän

Den Kielern war vor 10.285 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Arena deutlich anzumerken, dass die Erinnerung an die herbe 20:27-Heimklatsche gegen die HSG Wetzlar auch nicht durch den darauffolgenden 27:26-Zittersieg bei Frisch Auf Göppingen getilgt worden war.

THW Kiel - TBV Lemgo Lippe 31:24 (18:13) Tore Kiel: Reinkind 6, Ekberg 5/5, Rahmel 5, Pekeler 4, Duvnjak 3, Weinhold 3, Zarabec 2, Bilyk 1, L. Nilsson 1, Wiencek 1

Tore Lemgo: Carlsbogard 6, Cederholm 4, Elisson 4/4, Reimann 3, Schagen 3, Baijens 2, Klimek 1, Zerbe 1

Strafminuten: 2/6

Zuschauer: 10.285

Den "Zebras" mangelte es gegen den TBV Lemgo Lippe, dem Gegner aus dem unteren Tabellendrittel, zunächst an Souveränität. Und hätte nicht der dänische Weltmeister im Tor, Niklas Landin, flugs einige Würfe der Gäste stark pariert - womöglich wären die Schleswig-Holsteiner nach einer Viertelstunde wieder ins Nachdenken verfallen und nervös geworden. So aber stand es 7:7 (15.). Von dem Zeitpunkt an gewannen die Kieler an Sicherheit - erst recht nach einem 4:0-Lauf zum 11:7 (21.). Zur Pause führte der THW mit 18:13. Durch einen weiteren 3:0-Lauf zum 21:13 unmittelbar nach Wiederbeginn gelang dem Team von Trainer Filip Jicha die Vorentscheidung. Kiel setzte sich letztlich mit 31:24 durch. Erfolgreichster THW-Profi war Harald Reinkind mit sechs Treffern.

"Recken" erkämpfen sich in Minden ein Remis

Die TSV Hannover-Burgdorf hatte die Ehre, als letzte Mannschaft in der altehrwürdigen Mindener Kampa-Halle zu Gast zu sein.

TSV GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf 32:32 (15:16) Tore Minden: Gulliksen 9, Rambo 9, Michalczik 6/5, Padschywalau 3, Korte 2, Christensen 1, Gullerud 1, Sawwas 1

Tore Hannover: Cehte 5, Olsen 5/1, Ugalde 5, Patrail 4, Pevnov 4, Böhm 3, Martinovic 3, Kastening 2, Brozovic 1

Strafminuten: 4/6

Zuschauer: 3.900

Die 50 Jahre alte Sportstätte wird im kommenden Jahr abgerissen, Minden wird mittelfristig seine Heimspiele in einer neuen Arena austragen. In der Partie am Sonntag waren die "Recken" zunächst tonangebend. Nationalspieler Timo Kastening sorgte für das 3:1 (5.). Dem Bundesliga-Topteam gelang es aber in der ersten Halbzeit nicht, sich deutlicher als mit zwei Toren Unteschied von GWD abzusetzen. Zur Pause lagen die "Recken" mit 16:15 vorn. Doch Minden kam zurück, führte zur Mitte der zweiten Halbzeit mit 28:24 (45.) und sah lange wie der sichere Sieger aus. Doch das Team von TSV-Trainer Carlos Ortega verkürzte nach und nach den Rückstand.

74 Sekunden vor dem Ende gelang Marian Michalczik per Siebenmeter der Ausgleich zum 32:32. Obwohl die Norddeutschen 20 Sekunden vor dem Ende der Partie im Ballbesitz waren, blieb es bei dem Ergebnis. Fast wäre die Partie für die "Recken" gar noch verloren gegangen, doch Torhüter Urban Lesjak verhinderte beim Gegenstoß der Mindener auf spektakuläre Weise ein Gegentor. Nejc Cehte, Morten Olsen und Cristian Ugalde (je fünf Tore) waren für die Niedersachsen am erfolgreichsten.

Nordhorn-Lingen ohne Chance

Der Tabellenletzte HSG Nordhorn-Lingen konnte die Partie beim Bergischen HC lediglich neun Minuten lang ausgeglichen gestalten.

Bergischer HC - HSG Nordhorn-Lingen 31:18 (14:9) Tore Bergischer HC: Darj 5, Weck 5/3, Boomhouwer 4, A. Gunnarsson 3/1, Szücs 3, Arnesson 2, Babak 2, Majdzinski 2, Damm 1, Fraatz 1, Gutbrod 1, Nippes 1, Stutzke 1

Tore Nordhorn: Miedema 5, R. Weber 4, Leenders 3, Pöhle 3/1, Mickal 2, Possehl 1

Strafminuten: 2/8

Zuschauer: 2.928

3:4 stand es zu dem Zeitpunkt aus Sicht der Niedersachsen. Danach setzten sich die Gastgeber Tor um Tor vom Aufsteiger ab. Nach einer Viertelstunde hieß es 4:9. Nordhorns Rechtsaußen Robert Weber verkürzte noch einmal auf 6:10 (19.), doch der Bergische HC ließ sich davon nicht beeindrucken. Nach dem ersten Abschnitt sahen sich die Gäste aus der Grafschaft Bentheim mit 9:14 im Hintertreffen. Auch nach der Pause fehlten dem Team von HSG-Coach Geir Sveinsson die Mittel, um das Spiel wieder spannend zu gestalten. Am Ende hieß es 18:31. Patrick Miedema (fünf Tore) traf für die HSG am besten.

