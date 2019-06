Stand: 05.06.2019 16:11 Uhr

Machulla gegen Gislason: Duell um die Schale

Am 20. Mai 2001 lagen sie sich in den Armen, sprangen vor Freude über das Parkett und konnten ihr gemeinsames Glück kaum fassen. An jenem Tag gewann der SC Magdeburg, der zehnmalige DDR-Titelträger, zum ersten (und bislang einzigen) Mal die gesamtdeutsche Meisterschaft. Mittendrin: Der isländische Trainer Alfred Gislason, heutiger Erfolgscoach des Handball-Rekordmeisters THW Kiel, und auf dem Spielfeld ein gewisser Maik Machulla, damals 24 Jahre, gebürtiger Greifswalder, zentraler Rückraumspieler. "Beim entscheidenden Spiel gegen Flensburg stand ich in der Startformation", erinnerte sich Machulla, der seit Sommer 2017 den Kieler Rivalen SG Flensburg-Handewitt trainiert. Damals war es das erste Mal, dass beide die Meisterschale in Händen hielten.

Lehrmeister gegen ehemaligen Schützling

Der 9. Juni 2019 wird für einen der beiden wieder zu einem Glanzlicht in der eigenen Vita werden, während sich der andere sicherlich nicht so gerne an das Datum zurückerinnern wird: Am Sonntag kommt es zwischen dem 59 Jahre alten einstigen Lehrmeister und dem 42 Jahre alten früheren Schützling zu einem Fernduell um den Titel. Wer darf mit seinem Team jubeln? Machulla oder doch wieder Gislason? Für Letzteren wäre es die siebte Meisterschaft mit Kiel. Machulla, der seit dem Sommer 2017 Flensburg-Handewitt trainiert, kann Historisches schaffen und als erster SG-Trainer den Titel verteidigen.

SG fehlt nur ein Punkt zur Titelverteidigung

Die besseren Aussichten auf einen wunderbaren Tag hat der einstige Schützling. Titelverteidiger Flensburg liegt vor dem abschließenden Spieltag der Bundesliga mit 62:4 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz, der THW Kiel folgt mit 60:6 Zählern und der deutlich besseren Tordifferenz auf Rang zwei. Allerdings ist die Aufgabe für den Titelverteidiger auch um einiges anspruchsvoller. Flensburg muss beim Bergischen HC (15 Uhr), der sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme am EHF-Cup macht, mindestens ein Remis holen. Denn es hegt niemand einen Zweifel daran, dass die Kieler zeitgleich in eigener Arena gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewinnen wird.

Gelingt Gislason der glanzvolle Schlusspunkt?

Der Meistertitel wäre für den Isländer, der das Bundesliga-Geschehen in mehr als zwei Jahrzehnten an der Seitenlinie maßgeblich prägte, der glanzvolle Schlusspunkt einer großen Karriere als Vereinscoach. Ob Meisterschaft, Pokal, Champions League oder Europacup-Titel - Gislason gewann sie alle in den 22 Jahren, seit er aus Island zum VfL Hameln gewechselt war. Mehrfach, insgesamt 20 Mal. "Die Bundesliga verliert einen ganz starken Trainer, der Großes geleistet hat", sagte Weltmeister-Coach Heiner Brand: "Nun werden andere kommen, die der Liga ihren Stempel aufdrücken. Trainer wie Maik Machulla, Florian Kehrmann oder Bennet Wiegert. Die neue Generation ist gut."

Machulla: "Ganz viel Mut und Selbstvertrauen"

Auch Machulla würdigte Gislasons "großartige Karriere, dafür verdient er meinen vollen Respekt. Hut ab, dass er so lange auf dem Trainer-Karussell mitgefahren ist." Machulla selbst gestand zwar, "nervös und angespannt" zu sein, doch der 42-Jährige wirkte beim letzten offiziellen Medientermin vor dem "Endspiel" am Sonntag beim Bergischen HC vollkommen aufgeräumt und ziemlich unaufgeregt: "Wir sind mental durch so viele schwierige Situationen in diesem Jahr gegangen und haben sie gemeistert. Das gibt uns ganz viel Mut und Selbstvertrauen für die bevorstehende Aufgabe."

