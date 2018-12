Stand: 22.12.2018 22:01 Uhr

14. Streich: THW Kiel setzt Siegesserie fort

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga erster Verfolger der SG Flensburg-Handewitt. Die Kieler setzten sich am Samstagabend mit 32:21 (14:11) bei der SG BBM Bietigheim durch und damit ihre Siegesserie fort. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason hat nun schon 14 Liga-Spiele in Folge gewonnen. Aufgrund des durchwachsenen Saisonstarts mit Niederlagen in Flensburg und in Magdeburg hecheln die "Zebras" dem Nordrivalen allerdings mit vier Minuspunkten hinterher.

THW-Offensive erst zaghaft, dann mit Zug

SG BBM Bietigheim - THW Kiel 21:32 (11:14) Tore für Bietigheim: Schäfer (6/5), Emanuel (3), Schmidt (3), Claus (3), Fischer (2), Asmuth (1), Vlahovic (1), Rentschler (1), Döll (1)

Tore für Kiel: Ekberg (8/2), Duvnjak (6), Dahmke (3), Vujin (3), Nilsson (3), Wiencek (2), Rahmel (2), Jacobsen (1), Firnhaber (1), Weinhold (1), Bilyk (1), Pekeler (1)

Zuschauer: 3.527

Der Erfolg in Bietigheim war zunächst ein hartes Stück Arbeit. Torhüter Domenico Ebner trieb die Schleswig-Holsteiner mit zwischenzeitlich über 50 Prozent gehaltenen Bällen schier zur Verzweiflung. So konnte sich der Rekordmeister nicht absetzen. Auch die 8:6-Führung von Domagoj Duvnjak (15.) war schnell dahin - nach 17 Minuten traf Christian Schäfer zum 8:8. Gislason war mit dem Auftritt seines Teams beim Aufsteiger alles andere als einverstanden. Personelle Umstellungen des Trainers, der in der Auszeit laut wurde, zahlten sich aber schon zur Pause mit der Drei-Tore-Führung aus.

Und bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie praktisch entschieden: Duvnjak erhöhte mit zwei Treffern auf 17:11. Die Hausherren waren nach diesem kleinen Zwischensprint final distanziert. Die SG ließ sich zwar nicht hängen, der Qualitätsunterschied trieb das Ergebnis am Ende jedoch noch deutlich weiter in die Höhe.

