Lars Fuchs bleibt Trainer des Greifswalder FC Stand: 23.05.2023 15:40 Uhr Der Greifswalder FC geht mit Trainer Lars Fuchs in die kommende Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. Der Vertrag des früheren Zweitliga-Profis wurde um ein Jahr verlängert.

Das teilten die Vorpommern am Dienstag mit. Fuchs habe sich beim GFC "großartig integriert und es mit hoher Fachkompetenz geschafft, auch menschlich sofort fantastisch beim Team und den Mitarbeitern anzukommen", hieß es in einer Mitteilung des Clubs. Der Coach hatte sein Amt erst Ende April angetreten und den Aufsteiger durch einen 2:1-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen den SV Lichtenberg 47 zum Klassenerhalt geführt.

Vor seinem Engagement in Greifswald war der 40-Jährige als Trainer im Nachwuchsbereich bei Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg tätig.

Co-Trainer Jovanovic verlässt GFC

Während Fuchs den Vorpommern erhalten bleibt, wird sein bisheriger Co-Trainer Velimir Jovanovic den Club verlassen. Der frühere Stürmer, der am erstmaligen Aufstieg des Clubs in die Vierte Liga großen Anteil hatte, wolle sich nun vollkommen auf seine Ausbildung zum Erzieher konzetrieren, hieß es. Die Nachfolge des 35-Jährigen tritt Matthias Buszkowiak an. Den gebürtigen Schönebecker, der zuletzt die U19 des Halleschen FC betreute, kennt Fuchs aus gemeinsamen Magdeburger Zeiten.

