Werder wurstelt weiter - mit Wiesenhof

Hatte "Die Kobra" am Ende etwa doch recht? Von Fußballer Jürgen Wegmann, Spitzname "Die Kobra", stammt das schöne Zitat: "Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu." Kein Glück, das trifft die Situation von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga derzeit wohl ganz gut. Und das Pech, das dazu kommt? Könnte bald kommen. Denn die Bremer haben ihren Sponsoring-Vertrag mit dem umstrittenen Unternehmen PHW (Wiesenhof) verlängert. Der Vertragsabschluss hatte vor etwa eineinhalb Jahren für heftige Proteste bei vielen Anhängern der Grün-Weißen gesorgt - etliche Vereinsaustritte folgten. Über 17.000 Mitglieder hat die Facebook-Gruppe "Wiesenhof als Werder-Sponsor? NEIN Danke" bis heute gesammelt.

Millionensummen für die Werder-Kasse

Bis zum Sommer 2016 haben Werder und Wiesenhof ihre Zusammenarbeit nun verlängert. Das bestätigten der Verein und das Unternehmen NDR.de. Rund um das Weserstadion wird man aber sicher nicht von "Pech" sprechen. Fünf bis sechs Millionen Euro pro Saison kassiert Werder derzeit nach Informationen des "Weser-Kurier" - und die Summe soll nach NDR Informationen trotz der mauen Auftritte der Bremer in der Liga sogar noch steigen. Den immer wieder auftretenden Skandalen in der Fleischbranche - erst im August 2013 hatte die ARD-Sendung "Report Mainz" wieder misshandelte Tiere in Putenställen gezeigt - versucht PHW mit einer Transparenzoffensive beizukommen. Fanclub-Vertreter und Werder-Spieler wurden in PHW-Ställe eingeladen, um sich dort ein eigenes Bild von der Situation des Schlachtviehs zu machen.

Ein "ganz normaler Sponsor"?

Doch wie werden die Anhänger des Clubs auf die Vertragsverlängerung reagieren? Gibt es erneut Proteste, wie beim "Tag der Fans" im Jahr 2012? Oder hat man sich an den ungeliebten Schriftzug neben der Werder-Raute längst gewöhnt? Bei PHW rechnet man mit "ein bisschen Empörung im Internet", sagte ein Sprecher NDR.de. Doch: "Wir sind ein ganz normaler Sponsor. Und auch 2012 war der Protest relativ kurz", so der Sprecher weiter. Werder glaubt ebenfalls nicht an einen neuen Shitstorm. "Das wird natürlich immer ein bisschen hektisch begleitet", sagte Sprecher Michael Rudolph. Doch vor zwei Jahren sei der Vertrag "etwas Neues" gewesen. Mittlerweile habe ein Prozess stattgefunden. An massive Proteste glaubt er auch nicht.

Ailton als "Grillmeister"

Einer freut sich allerdings garantiert über das Engagement von PHW: Werder-Legende Ailton. Der in jüngster Zeit nicht gerade vom Glück verwöhnte Ex-Bundesliga-Torschützenkönig hat sich einen eigenen Vertrag mit Wiesenhof gesichert. Der Stürmer mit Strafraum- und "Dschungelcamp"-Erfahrung, zuletzt beim Verbandsligisten Hassia Bingen unter Vertrag, wird damit Nachfolger von Dieter Bohlen und Oliver Kahn als "TV-Grillmeister" des Wurstfabrikanten. Ob das nun Pech, Glück oder einfach der nächste logische Schritt für Ailton ist, wird wohl erst die Zeit zeigen.

