eSport: Hamburger Gültekin will das WM-Double Stand: 26.07.2022 11:37 Uhr Für Weltmeister Umut "Umut" Gültekin steht nach seinem Einzel-Triumph nun der FIFAe Nations Cup an. Ab Mittwoch kämpft der 19 Jahre alte gebürtige Hamburger mit dem deutschen Nationalteam um einen weiteren Titel.

Die Flut an Nachrichten erstaunte Gültekin nach seinem WM-Sieg dann doch, das Handy des weltbesten FIFA-Zockers war förmlich explodiert. "Ich habe versucht, allen zu antworten, aber es sind echt viele, die sich gemeldet haben", sagte der 19-Jährige. Viel Zeit zum Verschnaufen und Beantworten blieb dem frischgebackenen Einzelweltmeistasder nicht. Denn ab Mittwoch greift er mit der deutschen Nationalmannschaft in Kopenhagen nach dem WM-Double.

"Unser Ziel ist es schon, den Titel zu holen. Wir haben gute Chancen", betonte Gültekin vor dem großen eNations Cup in Dänemarks Hauptstadt. Neben ihm sind bei dem Zwei-gegen-Zwei-Turnier noch Mustafa "Musti" Cankal vom FC St. Pauli und der deutsche Meister Dylan "DullenMike" Neuhausen (SC Freiburg) im Kader.

2019 Aus in der Vorrunde

Doch obwohl Deutschland zu den Mitfavoriten zählt, gibt es weitere Mannschaften, die bei dem mit 400.000 US-Dollar dotierten Turnier nicht unterschätzt werden dürfen. "Frankreich und Schweden gehören sicherlich zu den Top-Nationen", sagte Gültekin und stufte damit bereits zwei deutsche Gruppengegner hoch ein. Gespielt wird bei der erst zweiten Auflage zunächst in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten vier pro Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde am Freitag, ehe am Sonnabend die beiden Halbfinals und das Finale anstehen.

"Wenn wir den zweiten Platz holen, werde ich nicht sagen, dass ich zufrieden bin." eSportler Umut Gültekin

Deutschland hatte sich durch einen zweiten Platz beim europäischen Play-off-Turnier für die Endrunde qualifiziert. Die deutschen Ambitionen sind aber nicht erst seit Gültekins Triumph beim FIFAe World Cup vor etwas mehr als einer Woche so groß. Auch der vorige Einzel-Champion Mohammed "MoAuba" Harkous (Bochum) kam aus Deutschland, war mit der Nati beim ersten eNations Cup vor drei Jahren jedoch in der Vorrunde gescheitert.

Gültekin: "eSport in Deutschland sehr professionell"

"Der eSport wird in Deutschland sehr professionell aufgezogen. Wir haben viele Fußballvereine und Organisationen", sagte Gültekin, der bei RB Leipzig unter Vertrag steht: "Deutschland ist die breiteste Nation. Wir spielen oft gegeneinander und lernen dabei auch viel." Anfang Juni hatte Gültekin, der in den vergangenen Monaten mindestens sechsmal die Woche jeweils acht bis zehn Stunden an der Konsole trainierte, gegen Neuhausen im Kampf um die deutsche Meisterschaft noch verloren.

Dafür gelang ihm bei der Einzel-WM der große Coup. "Das ist mit das schönste Gefühl, das ich je hatte", sagte ein noch immer überwältigter Gültekin. Zusätzlich zu dem Pokal räumte Gültekin auch die 250.000 Dollar Preisgeld ab. Doch so richtig "gönnen" wird er sich erstmal nichts. "Ich werde jetzt den Führerschein machen, aber das hätte ich auch ohne den Gewinn gemacht", sagte der 19-Jährige: "Ich möchte das Geld sinnvoll investieren."

