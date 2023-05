Hansa Rostock macht sehr großen Schritt zum Klassenerhalt Stand: 06.05.2023 15:40 Uhr Hansa Rostock steht in der 2. Fußball-Bundesliga kurz vor dem Klassenerhalt. Der 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Jahn Regensburg am Sonnabend war der dritte Zu-null-Sieg in Serie und ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

von Florian Neuhauss

Ausgerechnet John Verhoek sicherte für die Mecklenburger die so wichtigen Punkte im Duell mit dem direkten Konkurrenten. Dieses Mal als Joker beendete der Mittelstürmer seine seit dem 21. August andauernde Tor-Flaute und wischte sich nach seinem Treffer zum 2:0 die sprichwörtliche Last von den Schultern.

Mit den Trainerwechseln von Jens Härtel über Patrick Glöckner zu Alois Schwartz schien die Rostocker Kogge direkt in die Dritte Liga zu segeln. Doch Trainer-Routinier Schwartz hat offenbar noch rechtzeitig ein anderes Segel gehisst. Nach dem 1:1 von Arminia Bielefeld gegen Fürth am Freitagabend beträgt Hansas Vorsprung auf den Relegationsrang drei Spieltage vor dem Schluss beruhigende vier Punkte.

"Es fühlt sich überragend an - gewinnen ist toll", jubelte Kai Pröger, der zweite Torschütze. "Wir haben in den letzten drei Spielen einen immensen Sprung gemacht. Aber wir müssen trotzdem noch ein paar Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Abstiegsduell im Ostseestadion nichts für Schöngeister

Durch den 1:0-Erfolg am vorherigen Wochenende in Kaiserslautern hatten die Rostocker die Abstiegsränge verlassen. Und gegen Regensburg machten sie schnell deutlich, dass sie diesen unbedingt verteidigen wollen. Kampf und Aggressivität waren vom Anpfiff weg Trumpf. So bekamen die Fans im Ostseestadion - um es positiv auszudrücken - ein intensives Spiel zu sehen. Es war allerdings wie oft in diesen Konstellationen: Schöne Spielzüge waren Mangelware, Torchancen gab es lange gar nicht zu sehen.

Hinterseer geht zweimal zu Boden, Pröger trifft einmal

Zumindest kurz kochten die Emotionen in der 29. Minute hoch, als Hansa geschickt presste und Lukas Hinterseer frei aufs Tor des Jahn zulief. Der Mittelstürmer wurde noch von seinem Gegenspieler Jan Elvedi eingeholt und ging dann recht plump zu Boden, anstatt alles auf den Torabschluss zu setzen. Der Routinier hatte offenbar vergessen, dass Fußball ein Kontaktsport und nicht jede Berührung zwangsläufig ein Elfmeter ist.

Fünf Minuten später ging Hinterseer erneut im Strafraum zu Boden. Auch diesmal blieb die Pfeife stumm - was aber diesmal sogar ihm egal war. Denn hinter ihm hatte Pröger aufgepasst und spitzelte den Ball am herausstürzenden Keeper Jonas Urbig vorbei zum 1:0 ins Netz.

Das Spiel konnte eigentlich nur besser werden - in der ersten Hälfte hatte Regensburg keinen Schuss aufs Tor abgegeben, Hansa einen. Nicht mal eine Ecke hatte es gegeben.

Verhoek kommt, sieht - und trifft im zweiten Anlauf

Und tatsächlich tat sich nach der Pause mehr in den Strafräumen - nicht zuletzt in dem der Hausherren. Aber auch wenn Kapitän Markus Kolke zunächst weiter nahezu beschäftigungslos blieb, wollte Schwartz offenbar schnell einen neuen Impuls geben. Nach einer Stunde wechselte der Coach Verhoek ein. Und der Niederländer hatte keine zwei Minuten später die Riesenchance zum 2:0, traf aus der Drehung frei vor dem Tor aber den Ball nicht richtig.

Es schien nur ein weiterer schlechter Tag für den zuletzt viel kritisierten Angreifer zu werden. Aber Verhoek traf im zweiten Anlauf, weil er sich mit seiner Wucht im Kopfball durchsetzte und so einen vorangegangenen Torwartfehler bestrafte (79.). Dabei blieb es, weil Hansas Defensive bis zum Abpfiff keinen Schuss zuließ, den Keeper Kolke parieren musste.

31.Spieltag, 06.05.2023 13:00 Uhr Hansa Rostock 2 J. Regensburg 0 Tore: 1 :0 Pröger (34.) 2 :0 Verhoek (79.)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, van Drongelen, Roßbach - Neidhart, Dressel, Fröde, Schumacher - Pröger (90.+1 T. Meißner), Hinterseer (60. Verhoek), Fröling (80. Schröter)

J. Regensburg: Urbig - Kennedy, Breitkreuz, J. Elvedi - Viet (83. Faber), Gimber (83. Thalhammer), Günther (71. Makridis), Singh (46. Yildirim), Caliskaner - Owusu, Albers

Zuschauer: 24000



