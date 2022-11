Wolfsburg mit Rückenwind gegen Dortmund und die Horrorbilanz Stand: 07.11.2022 16:48 Uhr Der VfL Wolfsburg ist seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen. Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend könnten die Niedersachsen in die obere Tabellenhälfte der Bundesliga springen.

von Robert Witt

Die jüngsten Ergebnisse des VfL Wolfsburg dürften für gute Laune bei Trainer Niko Kovac sorgen. Gegen den VfL Bochum und bei Mainz 05 schossen die Niedersachsen zuletzt sieben Tore und kassierten kein einziges.

Dennoch warnt Kovac vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag (18.30 Uhr/im NDR Livecenter). Das Team müsse von der ersten Minute an konzentriert auftreten. "Das ist das, was wir gegen Mainz nicht gut gemacht haben. Da hatten wir das Glück auf unserer Seite. Wir müssen mit dem Ball die richtigen Entscheidungen treffen", so der 51-Jährige.

Der Aufwärtstrend mache seinem Team gegen den Vize-Meister Hoffnung. "Natürlich kommt eine sehr starke Mannschaft. Aber für uns ist das eine neue Herausforderung. Wir spielen zuhause und werden alles geben, um bestehen zu können", so Kovac. Der VfL Wolfsburg hat in dieser Saison erst ein Spiel zuhause verloren.

Gegen den Angstgegner

Die Bilanz gegen den BVB liest sich aus Sicht des VfL da ganz anders: 50 Spiele und nur neun Siege (zehn Unentschieden, 31 Niederlagen). In besonders schmerzhafter Errinerung dürfte vielen Wolfsburgern das jüngste Aufeinandertreffen geblieben sein. Im vergangenen April verloren die "Wölfe" mit 1:6 beim BVB. Der bislang letzte Sieg gegen die Dortmunder ist über sieben Jahre her.

"Man muss die Sachen aus der Vergangenheit nicht erwähnen. Es ist ein neues Spiel, ein Spiel, das bei Null beginnt." VfL-Trainer Niko Kovac

Offen ließ Kovac, inwieweit er seine Startaufstellung gegenüber dem Auftritt in Mainz verändert. "Mein Gefühl ist, dass der eine oder andere Spieler müde ist. Wir werden uns das in Ruhe nach dem Abschlusstraining anschauen", so der VfL-Coach.

Baku hofft noch auf WM-Ticket

Entscheidend für das Spiel gegen den aktuell Tabellenvierten wird mit Sicherheit die Leistung von Außenverteidiger Ridle Baku sein. Der 24-Jährige bestätigte seine gute Form mit Toren gegen Bochum und in Mainz.

Nun hofft er auf eine eine Nominierung für die WM, die Bundestrainer Hansi Flick am kommenden Donnerstag vornehmen wird. "Ich bin jetzt wieder besser drauf. Ob man das registriert, weiß ich nicht", so der Ex-Mainzer. Baku hat bislang vier Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. 2021 ist er mit der U21 Europameister geworden. Neben Baku machen sich auch noch Lukas Nmecha und Maximilian Arnold Hoffnungen auf eine WM-Nominierung.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - F. Nmecha, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko

