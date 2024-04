Werder-Star Naby Keïta verweigert Mitfahrt zu Leverkusen-Spiel Stand: 14.04.2024 17:07 Uhr Mittelfeldakteur Naby Keïta vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat vor der Partie bei Bayer Leverkusen für einen handfesten Skandal gesorgt. Der Nationalspieler Guineas verweigerte seine Mitfahrt zum Duell mit der Werkself und muss nun mit Konsequenzen rechnen.

Werder-Trainer Ole Werner hatte dem im vergangenen Sommer vom FC Liverpool an die Weser gewechselten Keïta am Sonnabend mitgeteilt, dass er heute (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Bayer erneut nicht in der Startformation stehen wird. Daraufhin zog der 29-Jährige für sich die Konsequenz, das Team nicht mit ins Rheinland zu begleiten.

"Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren. Wir werden morgen (Montag, d.Red.) mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen", wird Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich bei den Hanseaten, auf dem X-Kanal von Werder zitiert.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Nur ein Startelf-Einsatz in dieser Saison

Keïta, dessen Kontrakt bei den Bremern noch bis 2026 datiert ist, dürfte mindestens eine saftige Geldstrafe drohen. Möglicherweise drängen die Werder-Verantwortlichen ihn und seinen Agenten sogar zur Vertragsauflösung. In den Planungen von Trainer Werner dürfte der verletzungsanfällige Mittelfeldmann spätestens jetzt ohnehin gar keine Rolle mehr spielen.

Der 29-Jährige kam in dieser Saison lediglich fünf Mal zum Einsatz, davon nur einmal von Beginn an. Auch beim 1:1 in der Vorwoche gegen Eintracht Frankfurt schmorte der Afrikaner 90 Minuten lang auf der Bank.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.04.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen