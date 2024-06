Werder Bremen holt Sturmtalent Topp zurück Stand: 19.06.2024 11:20 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen verzeichnet den nächsten Zugang für die neue Saison: Angreifer Keke Topp wechselt von Zweitligist FC Schalke 04 zu den Grün-Weißen. Der 20-Jährige kehrt somit nach drei Jahren im Ruhrgebiet zu seinem Ausbildungsverein zurück.

"Keke ist ein wuchtiger, körperlich robuster Stürmer, der in seinem Spiel immer alles reinwirft. Er ist taktisch gut ausgebildet und hat einen guten Abschluss. Er wird unser Spiel mit seinen Qualitäten bereichern", sagte Werder-Trainer Ole Werner. Topp war 2021 aus der U17 der Bremer nach Gelsenkirchen gewechselt.

Für Schalke bestritt er 26 Zweitligaspiele, in denen er fünf Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete. Der Offensivspieler kam zudem zu 16 Einsätzen in den Junioren-Nationalmannschaften des DFB (U16, U19, U20), in denen ihm zehn Treffer gelangen.

"Mit der kleinen Unterbrechung bei Schalke ist es für mich schön wieder zu Hause zu sein." Werder-Zugang Keke Topp

"Ich bin überzeugt davon, dass es sich bei Werder gerade in eine positive Richtung entwickelt. Zu dieser positiven Entwicklung möchte ich meinen Teil beitragen", sagte Topp, der sich auch selbst als sehr robusten Stürmer mit dem nötigen Torinstinkt sieht: "Man kann mich vom Spielstil mit Niclas Füllkrug vergleichen. Wir sind von der Spielart sehr ähnlich. Ich arbeite viel mit meinem Körper, versuche die Bälle gut festzumachen und bin ein klassischer Neuner."

Topps Vertrag in Gelsenkirchen lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2025. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

