Werder Bremen: Deman vor Abgang - Kaboré im Anflug Stand: 05.01.2025 12:37 Uhr Der belgische Fußball-Nationalspieler Olivier Deman steht unmittelbar vor dem Abgang von Bundesligist Werder Bremen. Ein Transfer des 24-Jährigen ist offenbar bereits auf der Zielgeraden. Aber auch ein Neuzugang steht in Issa Kaboré wohl schon fest.

Demans Liaison mit den Hanseaten war seit seinem Wechsel im Sommer 2023 aus seiner Heimat von Cercle Brügge nur zu Beginn eine glückliche Liebesbeziehung. Der Linksverteidiger war zunächst Stammkraft bei den Bremern. Aber bereits ab Mitte der vergangenen Saison saß der viermalige Nationalspieler überwiegend nur noch auf der Bank. In dieser Spielzeit kommt Deman nun lediglich noch auf neun Kurzeinsätze.

Zu wenig für die Ansprüche des 24-Jährigen. Er möchte Werder verlassen und wurde dafür für Gespräche mit einem anderen Club über einen möglichen Wechsel freigestellt, wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte. Als möglicher Interessent gilt der Royal Antwerpen FC.

Verteidiger Kaboré soll auch Manchester kommen

Derweil stehen die Bremer übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Issa Kaboré vom englischen Meister Manchester City. Demnach will Werder den 23 Jahre alten Abwehrspieler bis zum Sommer ausleihen. Der Rechtsverteidiger war zuletzt an Benfica Lissabon ausgeliehen, allerdings endete die Leihe zum Ende des vergangenen Jahres. Werder hatte bereits vor einem halben Jahr versucht, den 40-fachen Nationalspieler Burkina Fasos an den Osterdeich zu lotsen.

Manchester City hatte Kaboré 2020 vom belgischen Club KV Mechelen verpflichtet und danach mehrmals verliehen. Unter anderem war er noch für den französischen Erstligisten Olympique Marseille im Einsatz.

