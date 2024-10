Vor Hansa-Spiel gegen Essen: Attacke auf Zug mit RWE-Fans Stand: 26.10.2024 13:25 Uhr Ein Sonderzug mit Fußball-Fans von Rot-Weiss Essen ist auf der Fahrt zum Drittliga-Spiel beim FC Hansa Rostock zum Halten gebracht und attackiert worden. Eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte auf Nachfrage den Vorfall.

Der Angriff auf den Zug hat sich demnach vor dem Spiel am Sonnabend in Brandenburg zwischen Berlin und Rostock zugetragen. Weitere Informationen gab es mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Bilder und Videos in sozialen Medien zeigen, dass die Attacke im Nebel stattfand.

Laut mehreren Medienberichten soll im Zug, in dem sich laut "WAZ" rund 700 RWE-Anhänger aufgehalten haben, die Notbremse gezogen worden sein, um die Fahrt zu stoppen. Eine größere Gruppe vermummter Menschen attackierte daraufhin den Zug. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, auch außerhalb der Waggons soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Ob es sich bei den Angreifern um Fans von Hansa Rostock handelt, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Hansa gegen RWE unter Druck

Die Rostocker sind im Heimspiel gegen Essen unter Druck. Nach nur zwei Siegen aus den ersten elf Partien stehen die Mecklenburger auf dem 18. Tabellenplatz. Am Donnerstag war Trainer Bernd Hollerbach freigstellt worden.

