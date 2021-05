VfL Wolfsburg zum siebten Mal in Folge Pokalsieger der Frauen Stand: 30.05.2021 18:37 Uhr Wolfsburgs Fußballerinnen sind zum siebten Mal in Folge Pokalsieger geworden. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Stephan Lerch in Köln mit 1:0 nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt durch.

von Johannes Freytag

"Pokalfinale geht nicht in nicht-spannend. Wir sind glücklich, dass wir es kurz vor Schluss noch geschafft haben", jubelte Nationalspielerin Svenja Huth, die den entscheidenden Treffer von Ewa Pajor in der 118. Minute vorbereitet hatte: "Es war eine absolute Willensleistung. Wir haben die Mentalität."

Die erste Trophäe ist damit gesichert. In einer Woche könnte sogar noch eine zweite folgen: Wenn Finalgegner Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag Tabellenführer FC Bayern München schlägt und die "Wölfinnen" (zwei Punkte Rückstand auf den FCB) gleichzeitig Werder Bremen bezwingen. Dann hätte der VfL zum fünften Mal in Folge das Double geholt.

"Wölfinnen" dominant, aber ohne Erfolg

Nach forschem Beginn der Frankfurterinnen übernahmen die VfL-Frauen mehr und mehr die Spielkontrolle. Pajor (8.) und Fridolina Rolfö (13.) kamen zu ersten guten Gelegenheiten. Aber die Eintracht hielt gut dagegen und konnte sich nach gut 20 Minuten vom Wolfsburger Dauerdruck befreien. Sjoeke Nüsken war für den ersten Abschluss der Hessinnen verantwortlich, ihr Schuss ging aber über das Tor (32.). Auch die Verletzung von Tanja Pawollek - die weinende Kapitänin wurde mit bandagiertem Knie vom Platz getragen - steckte Frankfurt weg. Lediglich einen weiteren Torschuss (Lena Oberdorf traf nur das Außennetz) ließ der Außenseiter noch zu (42.).

Schult gegen Johannsdotir auf dem Posten

Auch im zweiten Durchgang war der Favorit aus Wolfsburg das spielbestimmende Team. Oberdorfs Kopfball wurde auf der Linie von Abwehrspielerin Sophia Kleinherne geklärt (52.). Die "Wölfinnen" schnürten ihre Gegnerinnen ein, Frankfurt kam minutenlang nicht über die Mittellinie. Und doch war die bis dahin nahezu beschäftigungslose VfL-Keeperin Almuth Schult urplötzlich gefordert: Einen Konter schloss Alexandra Johannsdotir aus knapp 16 Metern ab, Schult riss die Fäuste hoch und klärte zur Ecke (58.).

Ein Treffer der Frankfurterinnen hätte den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, denn ansonsten stürmte nur Wolfsburg. Aber die Offensivaktionen der "Wölfinnen" waren zu einfallslos, sodass die Frankfurterinnen immer wieder ein Bein dazwischen bekamen. Zwei Torschüsse von Pajor (70.) und Rolfö (83.) waren neben Oberdorfs Gelegenheit lange die einzigen VfL-Chancen.

Wilde Torraumszenen in den Schlussminuten

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit wurden dann spektakulär. Plötzlich waren es die Eintracht-Frauen, die ihr Heil in der Offensive suchten und durch Camilla Küver (87.) und Laura Feiersinger (89.) hätten in Führung gehen können. Auf der Gegenseite faustete Frankfurts Keeperin Merle Frohms eine Hereingabe von Pajor beinahe ins eigene Tor - der Pfosten bewahrte die Ex-Wolfsburgerin davor, zur Unglücksfigur des Spiels zu werden (90.+2).

Rot für VfL-Keeperin Schult, Pajor trifft

Das hätte dann Torhüterin Schult für den VfL sein können: Nach einem langen Ball auf Lara Prasnikar stürzte die 30-Jährige aus dem Strafraum und brachte die Frankfurter Angreiferin plump zu Fall. Schiedsrichterin Mirka Derlin aus Bad Schwartau hatte keine andere Möglichkeit, als die Rote Karte zu zeigen (96.). Trotz Unterzahl hatte der VfL aber durch Pajor (104., 113.) und Felicitas Rauch (105.) weitere Torchancen. Ersatzkeeperin Friederike Abt, die für Rolfö eingewechselt worden war, hatte kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Als trotzdem alles auf ein Elfmeterschießen hinzudeuten schien, setzte Huth zu einem Sololauf an, ließ drei Frankfurterinnen austeigen und legte quer in die Strafraummitte - die mitgelaufene Pajor schoss den Ball flach an Frohms vorbei ins linke untere Eck (118.). Der Rest war Jubel.

6.Spieltag, 30.05.2021 16:00 Uhr E. Frankfurt 0 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Pajor (118.)

E. Frankfurt: Frohms - Santos de Oliveira, Kleinherne, Störzel (95. Kirchberger), Küver (91. Hechler) - Feiersinger, Nüsken, Pawollek (40. Johannsdottir), Dunst (106. Martinez) - Freigang, Prasnikar

VfL Wolfsburg: Schult - Wedemeyer (49. Blässe), Doorsoun, Janssen, Rauch - Engen, Oberdorf - Huth, Blomqvist (65. Wolter), Rolfö (98. Abt) - Pajor (120. Jakabfi)

