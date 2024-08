VfL Wolfsburg wacht zu spät auf - Bayern München gewinnt Supercup Stand: 25.08.2024 20:13 Uhr Die Frauen des VfL Wolfsburg haben den ersten Titel der neuen Fußball-Saison verpasst. Im Supercup gegen Meister FC Bayern München mussten die Pokalsiegerinnen am Sonntag eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen.

von Matthias Heidrich

Im Prestigeduell der beiden besten deutschen Teams feierten die Münchnerinnen in Dresden einen verdienten Sieg in dem erstmals seit 1997 wieder ausgetragenen Wettbewerb. Wolfsburg wachte vor 16.690 Zuschauern in Dresden zu spät auf, entwickelte erst nach gut einer Stunde echte Torgefahr.

In der vergangenen Saison hatten die "Wölfinnen" beide Bundesligapartien gegen Meister Bayern verloren, dafür aber im Pokalfinale triumphiert. In die neue Saison startet die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot am 2. September (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen.

Bayern dominiert Hälfte eins - Bühl trifft

Die erste Hälfte war eine Demonstration der Stärke des FC Bayern München. Der Meister dominierte das Geschehen und hätte nach 45 Minuten höher als 1:0 führen müssen. Klara Bühl brachte die Münchnerinnen bereits nach neun Minuten in Führung, nachdem VfL-Verteidigerin Marina Hegering unglücklich weggerutscht war.

Huth rettet spektakulär

Die Bayern drückten weiter und verpassten mehrfach Möglichkeiten, höher zu führen. Svenja Huth rettete nach 28 Minuten spektakulär per Kopf kurz vor der Torlinie. VfL-Keeperin Merle Frohms hatte sich zuvor verschätzt. Die Wolfsburgerinnen kamen kaum einmal gefährlich vor das Tor der Münchnerinnen. Bezeichnend: Erst in der 45. Minute prüfte Janina Minge Torhüterin Maria-Luisa Grohs ernsthaft mit einem Distanzschuss.

Wolfsburg scheitert an Grohs

Nach dem Seitenwechsel war wieder München an der Reihe. Linda Dallmann hätte aus kurzer Distanz das 2:0 machen müssen, verstolperte aber den Ball vor Frohms (62.). Die Wolfsburgerinnen wachten nun endlich auf und wurden zielstrebiger: Lena Lattwein kam nach einer Ecke am langen Pfosten an den Ball, brachte das Leder aber nicht mehr kontrolliert aufs Tor, Grohs konnte parieren (69.). Huth versuchte es nur eine Minute später aus der Distanz, wieder war Grohs zur Stelle und sicherte den Bayern einen verdienten Erfolg.

