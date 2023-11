VfL Wolfsburg verliert Topspiel beim FC Bayern und Tabellenspitze Stand: 05.11.2023 16:56 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga kassiert. Die Niedersächsinnen verloren am Sonntag das Topspiel beim FC Bayern mit 1:2 (0:2) und damit auch die Tabellenführung an die Münchnerinnen.

von Bettina Lenner

Die Wolfsburgerinnen, die nun wettbewerbsübergreifend dreimal in Folge nicht gewonnen haben, zeigten vor den Augen von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch eine enttäuschende Leistung, taten sich im Spielaufbau schwer und leisteten sich reihenweise Ballverluste. Immer wieder war Lisa Schmitz gefragt, die erneut Nationaltorhüterin Merle Frohms vertrat. So auch in der zwölften Minute, als Lea Schüller alleine auf den Wolfsburger Kasten zulief und Schmitz erfolgreich zur Rettung aus dem Sechzehner geeilt kam.

Nur eine Minute später kratzte VfL-Kapitänin Alexandra Popp, die nach muskulären Problemen wieder im Kader stand, den Ball nach einer Ecke gerade noch so von der Linie, bei Georgia Stanways Nachschuss aus über 25 Metern war dann wieder Schmitz gefordert.

FCB belohnt sich mit Führungstreffer

Es ging dennoch kein Ruck durch das Team von Trainer Tommy Stroot, im Gegenteil. Bayern blieb am Drücker und belohnte sich in der 29. Minute mit dem fast schon überfälligen Führungstreffer. Wieder ein Fehlpass des VfL, die starke Klara Bühl wurde nicht entscheidend gestört, ihre Hereingabe aus spitzem Winkel ließ Schmitz nach vorne klatschen und Linda Dallmann musste aus kürzester Distanz nur noch einschieben.

Die verdiente Führung für den Meister, der acht Minuten später nachlegte. Diesmal sorgte Dallmann für die Vorarbeit und Bühl vollstreckte mit einem trockenen Flachschuss aus 18 Metern.

Bayern verschießt Elfmeter - VfL im Glück

Auch nach der Pause änderte sich nichts am bisherigen Bild. Bayern bestimmte das Spiel, vergab aber die Chance auf das vorentscheidende 3:0, als Jovana Damnjanović einen Elfmeter nur an die Latte schoss, den Joelle Wedemeyer verursacht hatte (51.). Kurz darauf scheiterte Bühl am Außenpfosten.

Der dritte Münchner Treffer lag in der Luft, doch es kam anders: Wie aus dem Nichts gelang Wolfsburg der Anschlusstreffer. Nach einem Doppelpass im Rückraum mit Popp hielt Lena Oberdorf aus rund 20 Metern einfach mal drauf - und traf mit ihrem strammen Schuss zum 1:2 (63.) ins Schwarze.

Wolfsburg findet zu spät ins Spiel

Nun waren die Niedersächsinnen endlich im Spiel und drängen auf den Ausgleich. In der 72. Minute bediente Ewa Pajor die freistehende Popp am Elfmeterpunkt, doch die 32-Jährige geriet in Rücklage und verzog deutlich - Riesenchance vertan. Die Partie war nun hochspannend, doch es blieb beim 1:2 aus Sicht des VfL, der in der Tabelle auf fünf Punkte hätte wegziehen können, für einen Sieg aber unterm Strich zu spät ins Spitzenspiel gefunden hatte.

