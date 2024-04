Wolfsburg gegen Gladbach - Hasenhüttls wegweisendes erstes Heimspiel Stand: 05.04.2024 15:27 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg empfängt am Sonntag Borussia Mönchengladbach. Für Trainer Ralph Hasenhüttl ist das Duell mit dem Tabellennachbarn das erste Heimspiel an neuer Wirkungsstätte. Nach dem Erfolg zum Einstand in Bremen wollen er und sein Team nachlegen.

Der Coach, der den Mitte März entlassenen Niko Kovac ersetzt und bei seinem Bundesliga-Comeback an der Seitenlinie ein 2:0 bei Werder bejubeln durfte, hat für die Partie gegen die "Fohlen" (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) ein klares Ziel vor Augen: die nächsten drei Zähler, um sich möglichst schnell auch der restlichen Abstiegssorgen zu entledigen.

Ein erster großer Schritt war den "Wölfen" mit dem Erfolg an der Weser nach zuvor elf sieglosen Spielen gelungen. Für den Österreicher ist aber klar, dass das Team nach der verkorksten Saison "noch immer in der Bringschuld" sei. Und eben auch noch ein paar Punkte benötigt, um die Klasse sicher zu halten. Der Tabellen-14. hat vor dem 28. Spieltag mit 28 Zählern acht Punkte Vorsprung auf Mainz auf Relegationsplatz 16.

Richtungsweisendes Spiel für Wolfsburg und Gladbach

Das gilt auch für die punktgleichen Gladbacher, bei denen der Haussegen nach dem 0:3 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende und zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg mächtig schief hängt. Die punktgleichen Teams eint, dass der Vorsprung auf Rang 16 bei einer eigenen Niederlage und einem Sieg des FSV gegen Schlusslicht Darmstadt auf fünf Zähler schmelzen könnte.

Die "Wölfe" und die "Fohlen" haben zudem gemeinsam, dass sie vor der für beide richtungsweisenden Partie personelle Anpassungen vornehmen müssen. Mönchengladbachs Coach Gerardo Seoane wird aller Voraussicht nach Mittelfeldspieler Florian Neuhaus ersetzen müssen, für ihn könnte Weltmeister Christoph Kramer in die Startelf rücken.

Hasenhüttl zum Umbauen gezwungen

Bei den Niedersachsen ist Hasenhüttl schon aufgrund der Sperren von Maxence Lacroix und Cedric Zesiger zum Umbauen gezwungen. Sebastiaan Bornauw und Moritz Jenz werden wahrscheinlich das Duo in der Innenverteidigung bilden.

Zudem drängen Spieler wie Jonas Wind oder Lovro Majer, die in Bremen zunächst auf der Bank saßen, in die Startelf. Im Tor wird weiterhin Pavao Pervan den verletzten Koen Casteels ersetzen.

Wimmer: Hasenhüttl-Fußball liegt mir

Zurückkehren wird Patrick Wimmer nach abgesessener Sperre aus dem Augsburg-Spiel (1:3). Die Stimmung in der Mannschaft sei nach dem Erfolg an der Weser "sehr gut", sagte er dem NDR. Der 22-Jährige glaubt nach den ersten Eindrücken, die er von der Arbeit mit seinem Landsmann Hasenhüttl hat, dass die "Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, mir sehr liegt".

Wimmer möchte, wenn er auf dem Feld steht, "Akzente setzen und die Mannschaft mitreißen". So wie er es bis zu seiner Roten Karte in der 45. Minute gegen den FCA getan hatte.

"Wichtig ist mir, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Erfolg möglich ist." Ralph Hasenhüttl

Bei aller Bedeutung der Begegnung am Sonntag ließ Wolfsburgs neuer Coach am Freitag auch erkennen, dass er ein durchaus mittel- und langfristigeres Ziel verfolgt: "Wichtig ist mir, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Erfolg möglich ist", sagte der 56-Jährige.

Jenseits des Trainingsgeländes ("Top!") habe er "noch nicht viel mehr gesehen", berichtete der neue "Wölfe"-Coach: "Aber ich denke, hier ist ein super Ort, um gut zu arbeiten." Und sicher ein noch besserer - und vor allem auch weiterhin ein Bundesliga-Standort -, sollten am Sonntag drei weitere Zähler hinzukommen.

Voraussichtliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Pervan - Baku, Bornauw, Jenz, Maehle - Arnold, Gerhardt - Wimmer, Majer, Paredes - Wind

Borussia Mönchengladbach: Omlin - Elvedi, Itakura, Wöber - Weigl - Honorat, Reitz, Kramer, Netz - Jordan, Plea

