VfL Wolfsburg: Popp & Co. verpassen Champions League Stand: 18.10.2023 20:38 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben nach einem ganz bitteren Mittwochabend den Einzug in die Gruppenphase der Champions League verpasst - erstmals seit 2012! Die "Wölfinnen" verloren gegen den Paris FC mit 0:2 (0:1). Das Hinspiel in Paris war 3:3 ausgegangen.

von Johannes Freytag

Der Vorjahresfinalist und zweimalige Cupgewinner zeigte im eigenen Stadion vor mehr als 3.700 Zuschauern - darunter auch Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch - vor allem in der Offensive eine schwache Leistung. Die größte Chance zum Ausgleich - der allerdings auch nur eine Verlängerung bedeutet hätte - vergab Dominique Janssen, die einen Elfmeter verschoss. Die Pariserinnen hatten ihrerseits ebenfalls einen Strafstoß vergeben. Julie Dufour (38.) und Louise Fleury (90.) sorgten mit ihren Treffern für den Sieg der Gäste, die völlig verdient in die Gruppenphase einziehen.

Die Wolfsburgerinnen sind am Sonntag (14 Uhr) wieder in der Bundesliga gefordert: Dann gastiert die zweitplatzierte und noch ungeschlagene TSG Hoffenheim (drei Siege, ein Remis) beim Tabellenführer, der bislang alle seine vier Ligaspiele gewonnen hat.

VfL-Torhüterin Schmitz hält Elfmeter

Die "Wölfinnen" taten sich schwer und durften sich in der zerfahrenen Anfangsphase bei Torhüterin Lisa Schmitz bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Erst entschärfte die Vertreterin von Merle Frohms (Gehirnerschütterung) einen satten Distanzschuss von Mathilde Bourdieu (6.), dann parierte sie einen Handelfmeter von Gaetane Thiney (12.). Alexandra Popp hatte zuvor bei einer Grätsche den Ball an den Arm bekommen.

VfL Wolfsburg - Paris FC 0:2 (0:1) VfL Wolfsburg: Schmitz - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch (83. Kalma) - Lattwein, Oberdorf (83. Hegering)- Endemann (64. Brand), Huth, Popp - Pajor

Paris: Nnadozie - Soyer, Ould Hocine, Greboval, Bogaert - Korosec (72. Le Mouel), Corbioz - Mateo (89. N'Dongala), Thiney, Dufour (72. Fleury) - Bourdieu (88. Ribadeira)

Tore: 0:1 Dufour (38.), 0:2 Fleury (90.)

Zuschauer: 3.747

Was dagegen die VfL-Frauen offensiv anboten, war harmlos. Gegen die hochanlaufenden Pariserinnen gelang kaum ein strukturiertes Angriffsspiel. Erst in der 22. Minute wurde es erstmals im Strafraum der Gäste gefährlich: Ewa Pajor setzte nach Flanke von Vivien Endemann einen Kopfball an den Innenpfosten - von dort prallte er in die Arme der Keeperin Chiamaka Nnadozie.

Dufour bestraft schwache Wolfsburger Defensive

Die Großchance setzte aber keineswegs Kräfte frei. Im Gegenteil: Paris blieb weiter die aktivere Mannschaft, setzte die Wolfsburgerinnen immer wieder unter Druck. Und so kam es, wie es kommen musste: Eine Hereingabe von Clara Mateo trudelte quer durch den VfL-Strafraum, von links rauschte Dufour heran und schoss die Gäste verdient in Führung (38.).

Janssen vergibt vom Punkt

VfL-Coach Stroot stellte nach der Pause um und beorderte Kapitänin Popp in die Sturmspitze, Pajor kam dafür mehr über die linke Seite. Prompt gab es Torgefahr: Pajor traf den Ball aber nicht richtig (49.). Paris hielt mit Zweikampfhärte dagegen, in der 60. Minute nicht regelkonform: Popp kam im Strafraum zu Fall - doch Janssen schoss den fälligen Strafstoß derart schwach, dass Nnadozie mühelos parieren konnte (61.).

Die Partie wurde nun hitziger, die Zweikämpfe verbissener. Immerhin hatte der VfL aber nun deutlich mehr Zug zum Tor und hielt die Französinnen weitestgehend vom eigenen Strafraum fern. Vorne ließen die "Wölfinnen" jedoch weiter die Chancen liegen: Pajor lief alleine auf Nnadozie zu, schoss aber am langen Pfosten vorbei (80.). Kurz vor dem Ende machte Fleury nach einem Konter das unerwartete, aber verdiente Ausscheiden der Wolfsburgerinnen perfekt (90.). Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit gelang den VfL-Frauen nichts Zählbares mehr.

