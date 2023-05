VfL Wolfsburg: Endlich wieder Gewinn, aber ohne Europa reicht's nicht Stand: 30.05.2023 20:43 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seit langer Zeit wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Erneut ohne internationales Geschäft steht den Niedersachsen allerdings ein finanzieller Rückschlag ins Haus.

Für das Geschäftsjahr 2021/22 haben die Wolfsburger ein positives Ergebnis nach Steuern von rund fünf Millionen Euro verbucht. Das geht aus den von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag veröffentlichten Finanzkennzahlen der Bundesliga-Clubs hervor.

Weghorst und Schlager füllten die Kasse

"Wir fokussieren uns in vielen Bereichen weiter auf die Kostenreduktion. Hinzu kommen der Champions-League-Effekt und der nachlassende Corona-Effekt", sagte der Wolfsburger Geschäftsführer Michael Meeske zu den Gründen. "Geholfen hat natürlich auch, dass die Verkäufe von Wout Weghorst und Xaver Schlager noch in das Geschäftsjahr verbucht wurden."

Der Niederländer Weghorst und der Österreicher Schlager wechselten in der vorvergangenen Saison für zusammen rund 30 Millionen Euro zu RB Leipzig beziehungsweise dem FC Burnley.

Mit Personalkosten von rund 90 Millionen Euro für den Profikader der Männer gehört der VfL zwar weiter zu den Top Sechs der Liga in diesem Bereich. Doch seit Meeske für die Finanzen und der am Dienstag zum FC Liverpool gewechselte Jörg Schmadtke für den Sport 2018 in die Geschäftsführung einzogen, haben die Wolfsburger Einnahmen, Ausgaben und sportlichen Erfolg wieder in eine Balance gebracht. Noch vor der Ankunft der beiden waren die Niedersachsen mit dem drittteuersten Kader der Liga nur Drittletzter der Tabelle geworden.

VW kassiert, gleicht aber auch Verluste aus

Die fünf Millionen Euro Gewinn fließen allerdings an Hauptsponsor VW. Die VfL Wolfsburg Fußball GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Volkswagen-Konzerns. Ein Gewinnabführungsvertrag regelt, dass die Fußballer ihre Gewinne an den Konzern überweisen müssen. Umgekehrt gleicht VW aber auch alle Verluste des VfL aus.

Und minus haben die Wolfsburger zuletzt häufiger gemacht. Der jetzige Gewinn ist das erste Plus seit dem 75-Millionen-Euro-Transfer von Kevin De Bruyne. Im Geschäftsjahr 2015/16 verkauften die Wolfsburger den Belgier für den damaligen Bundesliga-Rekordbetrag an Manchester City. Davon profitierte VW ebenso wie von dem aktuellen Überschuss.

"Mit der Europa League verpasst man schon mal ein 20-Millionen-Euro-Ticket." VfL-Geschäftsführer Michael Meeske

Auf lange Sicht rechnet sich das Engagement des Autobauers allerdings nur, wenn die "Wölfe" international dabei sind. "Wir sind von der gesamten Organisation darauf ausgerichtet, europäisch zu spielen", sagte Meeske. Deswegen tat der letzte Spieltag der Saison 2022/2023 "mit Blick auf die Kasse auch doppelt weh. Mit der Europa League verpasst man schon mal ein 20-Millionen-Euro-Ticket".

Meeske: "Wird wieder schlechteres Ergebnis geben"

Statt an Bayer Leverkusen vorbeizuziehen und sich einen Platz in der Europa League oder Conference League zu sichern, fielen die Niedersachsen durch die Niederlage gegen Hertha BSC auf den achten Platz zurück und stehen dadurch mit leeren Händen da. Erneut. Denn auch in der abgelaufenen Saison kam kein Geld aus den europäischen Fleischtöpfen in Wolfsburg an. Deswegen werde es "dieses Jahr definitiv wieder ein schlechteres Ergebnis geben", so Meeske.

