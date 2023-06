VfB Lübeck und Teutonia Ottensen gewinnen Landespokal

Stand: 03.06.2023 14:37 Uhr

Der VfB Lübeck und Teutonia Ottensen haben am Finaltag der Amateure die Endspiele in ihrem Landespokal gewonnen. Damit erreichten beide Teams die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.