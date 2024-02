VfB Lübeck holt im Aufsteigerduell mit Ulm einen Punkt Stand: 03.02.2024 16:02 Uhr Der VfB Lübeck hat es verpasst, im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga nachhaltig Punkte gutzumachen: Im Aufsteigerduell mit dem SSV Ulm gaben die Schleswig-Holsteiner am Sonnabend eine Führung aus der Hand und spielten am Ende 1:1 (1:0).

von Florian Neuhauss

Für die Lübecker war es das dritte Liga-Spiel ohne Sieg. Beim Debüt von Neu-Trainer Florian Schnorrenberg zum Jahresbeginn hatte der VfB noch drei Punkte geholt. So kommen die Schleswig-Holsteiner nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Aber weil der Hallesche FC zeitgleich in Sandhausen verlor, verkürzte Lübeck den Abstand ans rettende Ufer zumindest vorübergehend auf zwei Punkte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

"Wir hatten die große Chance zum 2:0. Die muss man nutzen, um zu gewinnen," sagte Sportvorstand Sebastian Harms im NDR Interview. "Aber Ulm war in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Und insgesamt ist das Unentschieden gerecht."

Bei den Norddeutschen kamen erstmals die Winterzugänge Daouda Beleme und Aaron Herzog zum Einsatz. Letzterer musste allerdings schon nach einer guten halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden. Der neue Mittelstürmer Beleme blieb blass.

Weitere Informationen 105 Min VfL Lübeck - SSV Ulm: Das Spiel in voller Länge Der VfB Lübeck hat in der 3. Liga 1:1 gegen den SSV Ulm gespielt. Das ganze Spiel im Video. 105 Min

Kastenhofer bringt Lübeck mit erstem Saisontor in Führung

Lübeck hatte überraschend forsch begonnen und versucht, den Gegner schon am eigenen Sechzehner unter Druck zu setzen. Und die Ulmer hatten mit Schnorrenbergs Taktik ihre Probleme. Aber mehr als ein paar Ecken sprangen nicht heraus und die brachten nichts ein. Das 1:0 für die Hausherren fiel erst, als sich die "Spatzen" eigentlich schon befreit hatten - und zwar nach einem langen Einwurf in den Sechzehner der Gäste, die nur halbherzig klärten. Der aufgerückte Innenverteidiger Niklas Kastenhofer warf sich in den Ball und köpfte diesen in hohem Bogen über den verdutzten SSV-Keeper Christian Ortag ins Tor (25.).

"Unter dem Strich war es absolut in Ordnung. Den Punkt nehmen wir mit." Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms

Um eine mögliche schnelle Antwort zu verhindern, zogen die Lübecker sofort ihr Pressing wieder auf. Dies gelang genauso, wie die Ulmer Offensive bis zur Pause in Schach zu halten.

Ulm kommt zum verdienten Ausgleich

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff hatte Robin Velasco das 2:0 auf dem Fuß. Nachdem der Offensivmann mit der halben Ulmer Mannschaft Katz' und Maus gespielt hatte, setzte er seinen Abschluss jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Wenig später hatten die Hausherren allerdings Glück, dass die Pfeife von Schiedsrichter Martin Speckner stumm blieb, als Beleme den Ball im eigenen Strafraum an den Arm bekommen hatte.

Ulm wurde nun auch stärker. In der 57. Minute musste VfB-Torwart Philipp Klewin zupacken. Zwei Zeigerumdrehungen später sauste ein Schuss von Dennis Chessa knapp über den Querbalken.

In der 69. Minute hatte die Lübecker Defensive einen Total-Black-out und kassierte das 1:1. Philipp Maier kam nach einem Durcheinander im VfB-Strafraum frei zum Abschluss und hatte sogar so viel Zeit, nachdem er zunächst nur den Pfosten getroffen hatte - selbst im Nachsetzen einzuschieben. Ulm wollte mehr, Lübeck schienen die Kräfte auszugehen und konnte sich kaum noch befreien. Aber die Gastgeber kämpften um das Remis und behielten so zumindest einen Punkt an der Lohmühle, der im Abstiegskampf noch etwas wert sein könnte.

24.Spieltag, 03.02.2024 14:00 Uhr VfB Lübeck 1 SSV Ulm 1 Tore: 1 :0 Kastenhofer (25.) 1: 1 P. Maier (70.)

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Löhden, Kastenhofer, Sternberg - U. Taffertshofer, Egerer - Herzog (32. Gözüsirin), Velasco (71. M. Hauptmann), Farrona Pulido (81. Mar. Thiel) - Beleme (71. Facklam)

SSV Ulm: Ortag - Strompf, Joh. Reichert, Geyer - Allgeier, P. Maier, Brandt (58. Ludwig), Rösch - Chessa (90. Röser), Scienza (90. Jann), Higl (58. Kastanaras)

Zuschauer: 4376



Weitere Daten zum Spiel Klewin - Sommer, Löhden, Kastenhofer, Sternberg - U. Taffertshofer, Egerer - Herzog (32. Gözüsirin), Velasco (71. M. Hauptmann), Farrona Pulido (81. Mar. Thiel) - Beleme (71. Facklam)Ortag - Strompf, Joh. Reichert, Geyer - Allgeier, P. Maier, Brandt (58. Ludwig), Rösch - Chessa (90. Röser), Scienza (90. Jann), Higl (58. Kastanaras)4376

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.02.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfB Lübeck