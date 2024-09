Torhüterin Merle Frohms tritt aus Nationalmannschaft zurück Stand: 03.09.2024 10:32 Uhr Merle Frohms tritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das teilte die Torhüterin des VfL Wolfsburg am Dienstag überraschend mit. Sechs Jahre hatte die 29-Jährige für den DFB gespielt, bei den Olympischen Spielen in Paris ihren Stammplatz aber an Ann-Katrin Berger verloren.

52 Mal stand die 29-Jährige im DFB-Tor - ein weiterer Einsatz wird nicht dazu kommen. "Bereits seit der WM im letzten Jahr ist die Entscheidung gereift, dass das Olympia-Turnier in Paris mein letztes in der Nationalmannschaft sein wird", sagte Frohms. Bei den Spielen hatte hatte Ex-Bundestrainer Horst Hrubesch Ann-Katrin Berger den Vorzug im DFB-Tor gegeben.

Frohms: "Sechs erlebnisreiche und unvergessliche Jahre"

"Ich blicke auf sechs erlebnisreiche und unvergessliche Jahre mit zahlreichen Höhen und Tiefen zurück. Mein Land bei zwei großen Turnieren als Nummer eins vertreten zu haben, war mir eine Ehre, aber auch körperlich und mental sehr fordernd", erklärte Frohms, die sich nun darauf freue, "nach intensiven Jahren mit sportlicher Doppelbelastung wieder mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben".

"Ich hätte sehr gerne mit Merle gearbeitet. Sie ist eine herausragende Torhüterin, die in unseren Planungen eine wichtige Rolle gespielt hätte." Bundestrainer Christian Wück

Die Wolfsburgerin hatte dem neuen Bundestrainer Christian Wück in einem persönlichen Gespräch ihre Entscheidung mitgeteilt. "Ich hätte sehr gerne mit Merle gearbeitet und habe ihr das auch deutlich gemacht", erklärte Wück, der die Torwartfrage bei seiner Vorstellung am 23. August explizit offen gelassen hatte. "Nun hat sie diese Entscheidung getroffen, die ich natürlich respektieren muss. Merle ist eine herausragende Torhüterin, die in unseren Planungen eine wichtige Rolle gespielt hätte. Ich wünsche ihr für ihre weitere Laufbahn im Verein alles erdenklich Gute."

Künzer: "Merle war immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft"

Auch DFB-Sportdirektorin Nia Künzer bedauert Frohms' Rücktritt: "Sie war immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, ein sicherer Rückhalt und eine absolute Leistungsträgerin. Wer Merle kennt, weiß, dass sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Natürlich respektieren wir ihren Entschluss, auch wenn das nicht einfach ist."

"Künftig mit ganzer Kraft dem VfL Wolfsburg widmen"

Frohms hatte im Oktober 2018 in der deutschen Nationalmannschaft debütiert. Ihren größten Erfolg mit der DFB-Auswahl feierte die VfL-Keeperin 2022 mit dem Gewinn des Vize-Titels bei der Europameisterschaft in England. Auch beim blamablen WM-Vorrundenaus 2023 in Australien lief Frohms bei allen Spielen auf.

Von den Olympischen Spielen 2024 in Paris kehrte sie mit der Bronzemedaille zurück. "Nun richte ich den Blick nach vorne. Auf dem Platz werde ich mich künftig mit ganzer Kraft und vollem Fokus dem VfL Wolfsburg widmen."

