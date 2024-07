Stürmt Morgan Guilavogui künftig für den FC St. Pauli? Stand: 23.07.2024 16:16 Uhr Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli steht offenbar vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers. Wie die "L'Équipe" berichtet, wollen die Hamburger den 26 Jahren alten Morgan Guilavogui vom französischen Erstligisten RC Lens für die bevorstehende Saison ausleihen.

Eine Bestätigung des Clubs gibt es bislang nicht. Dem Bericht zufolge soll aber auch eine Kaufoption vereinbart sein. Für den Stürmer, der bereits aus dem Trainingslager des französischen Erstligisten abgereist ist, wäre es der erste Auslandsaufenthalt. In St. Paulis Camp nach Scheffau in Österreich, das am Mittwoch zu Ende geht, wird er jedoch nicht mehr fahren.

Guilavogui als Sturmpartner für Eggestein?

Guilavogui soll zum Ende der Woche in Hamburg eintreffen und wäre die Verstärkung, die sich Trainer Alexander Blessin gewünscht hatte: Ein zentraler Angreifer mit "Gardemaß". Der 1,89 Meter große Guilavogui kann sowohl zentral, als auch rechts spielen - das macht ihn zum idealen Sturmpartner für Johannes Eggestein.

Der 21-fache Nationalspieler von Guinea, der in der vergangenen Saison in 23 Einsätzen (meist als Einwechselspieler) zwei Treffer für Lens erzielte, ist der jüngere Bruder von Joshua Guilavogui, der von 2014 bis 2023 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag war und in der vergangenen Bundesligasaison für den FSV Mainz 05 spielte.

Maurides wohl vor dem Abschied

Mit der Verpflichtung von Guilavogui dürften die Tage von Maurides am Millerntor gezählt sein. Der vor eineinhalb Jahren geholte Brasilianer kam mit Übergewicht aus dem Urlaub und nahm deshalb aus disziplinarischen Gründen nicht am Trainingslager der Hamburger teil. In der vergangenen Saison lief der 30-jährige 14 Mal für St. Pauli auf und blieb dabei ohne Torerfolg.

